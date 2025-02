video suggerito

Juventus-Empoli di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni L'Empoli tenterà l'impresa contro la Juventus nei quarti di Coppa Italia: dove vedere la partita, tutte le novità e le scelte dei due allenatori.

A cura di Ada Cotugno

Juventus-Empoli chiuderà i quarti di finale della Coppa Italia. L'ultima partita in programma completerà il tabellone e ci consegnerà il quadro completo delle due semifinali della competizione che ha già regalato diverse sorprese. Si gioca questa sera, mercoledì 26 febbraio, alle ore 21:00 in gara secca (in caso di pareggio al 90′ si andrà direttamente ai rigori) e la diretta tv sarà in chiaro su Canale 5.

I bianconeri sono arrivati ai quarti dopo aver battuto il Cagliari agli ottavi di finale per 4-0 nel mese di dicembre, mentre l'Empoli ha passato sorprendentemente il turno vincendo il derby toscano contro la Fiorentina ai rigori. Il tabellone è già stato definito, così come l'accoppiamento per la semifinale: chi vince dovrà affrontare il Bologna che ai quarti ha eliminato clamorosamente l'Atalanta.

Partita: Juventus-Empoli

Orario: 21:00

Dove: Allianz Stadium, Torino

Quando: mercoledì 26 febbraio 2025

Diretta TV: Canale 5

Diretta Streaming: Mediaset Infinity

Competizione: Quarti di finale, Coppa Italia 2024-25

Dove vedere Juve-Empoli in tv: la diretta in chiaro

La partita tra Juve ed Empoli sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutti su Canale 5. Fischio d'inizio a partire dalle 21. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi al commento tecnico. A seguire invece ci saranno analisi e interviste nella trasmissione condotta da Monica Bertini e con Massimo Mauro, Giuseppe Incocciati, Franco Ordine e Andrea De Marco (l'arbitro che discuterà degli eventuali casi da moviola).

Juventus-Empoli, dove vederla in live streaming: gli orari

Sarà disponibile anche la diretta streaming di Juve-Empoli: si potrà seguire gratuitamente collegandosi alla piattaforma Mediaset Infinity e selezionando la partita tra le opzioni disponibili, senza necessità di sottoscrivere alcun abbonamento.

Coppa Italia, le probabili formazioni di Juve-Empoli

La Juventus affronterà i quarti di Coppa Italia con la formazione titolare quasi al completo. In porta andrà Perin, con Rouhi che prenderà il posto dell'infortunato Cambiaso sulla corsia esterna. Thuram e Locatelli formeranno il duo di centrocampo, mentre l'attacco sarà affidato a Kolo Muani. L'Empoli cercherà l'impresa nonostante le tante assenze che condizioneranno le scelte di D'Aversa: dopo due panchine torna Vasquez in porta, in avanti invece Esposito e Kouamé agiranno alle spalle di Colombo.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kelly, Rouhi; Thuram, Locatelli; Conceiçao, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Cacace; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Kouamé; Colombo. All. D'Aversa.