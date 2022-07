Juventus-Chivas Guadalajara dove vederla in diretta TV e live streaming: ora italiana dell’amichevole di oggi La Juventus oggi sfida i messicani del Chivas Guadalajara per la prima amichevole del Soccer Champions Tour. La partita si gioca a Las Vegas all’alba di sabato 23 luglio alle 5:00 ora italiana. Tutte le informazioni sulla gara, dove vedere la partita in tv e streaming.

A cura di Vito Lamorte

C'è grande curiosità nel vedere all'opera la Juventus di Massimiliano Allegri dopo gli arrivi di Angel Di Maria, Bremer e Paul Pogba. Oggi la Juve sarà in campo per la prima amichevole pre-campionato della tourneé statunitense contro i messicani del Chivas Deportivo Guadalajara. Si gioca all'Allegiant Stadium di Las Vegas. La partita è in programma nella prima mattinata di sabato 23 luglio alle 5:00 ora italiana e si vede in diretta TV e streaming su Dazn.

La Juve si è allenata alla Continassa, prima di partire nella tournée americana: i bianconeri saranno impegnati contro la squadra di Ricardo Cadena e poi sfideranno le reali di Spagna a distanza di poche ore, perché prima se la vedranno con il Real Madrid campione d'Europa e poi con il nuovo Barcellona di Xavi. Tre sfide diverse ma, allo stesso tempo, molto affascinanti.

Intanto, dopo l'acquisto di Gleison Bremer per rimpiazzare l'addio di Matthijs de Ligt, la società sabauda è sempre attenta sul mercato e potrebbero esserci anche altri colpi in canna fino a fine agosto. Da non sottovalutare anche qualche movimento a centrocampo, dove Allegri ha calciatori in abbondanza ma manca l'uomo d'ordine che può lasciare più libertà a Locatelli e Pogba. Inoltre, i bianconeri sono sempre alla ricerca di un vice-Vlahovic.

Partita: Juventus-Chivas Guadalajara

Data: sabato 23 luglio 2022

Orario: 05:00

Canale: DAZN

Streaming: DAZN

Juventus-Chivas Guadalajara oggi, dove vederla in diretta TV e live streaming

Dove è possibile vedere Juventus-Chivas Guadalajara? La seconda amichevole estiva dei bianconeri di Allegri sarà trasmessa in diretta da DAZN grazie ad una Smart TV con l’app oppure una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita si potrà vedere anche su dispositivi mobile, come pc, notebook, tablet e smartphone; attraverso l'app scaricabile da dispositivi IOS e Android. La telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni.

Le prossime amichevoli della Juventus: il calendario

La Vecchia Signora torna negli Stati Uniti dopo 5 anni e dovrà affrontare tre impegni del Soccer Champions Tour: il primo sarà contro il Deportivo Guadalajara e gli altri due contro Real Madrid e Barcellona. Al rientro in Italia ci sarà la consueta amichevole in famiglia di Villar Perosa prima dell'ultima gara della pre-season contro l'Atletico Madrid.

23/07/2022 Juventus-Chivas Guadalajara

27/07/2022 Barcellona-Juventus

31/07/2022 Real Madrid-Juventus

3/08/2022 Juventus A-Juventus B

7/08/2022 Juventus-Atletico Madrid