Juventus-Bologna è l'anticipo che apre la domenica della 19a giornata di Serie A. Fischio d'inizio in orario oggi alle ore 12.30 all'Allianz Stadium di Torino per il lunch-match tra bianconeri e rossoblu. La squadra di Pirlo è reduce dalla vittoria della Supercoppa contro il Napoli e dal brutto ko contro l'Inter e va a caccia del riscatto in campionato per riavvicinarsi alle zone altissime della classifica. Gli uomini di Mihajlovic vogliono dal canto loro dare continuità al successo di misura contro il Verona per scalare ulteriormente la graduatoria e allontanarsi dalle posizioni calde. Ecco tutte le info per vedere la partita in TV e in diretta streaming.

Juventus-Bologna, dove vederla in TV

Juventus-Bologna sarà trasmessa su DAZN. I possessori di Smart TV potranno seguire l'anticipo domenicale delle 12.30 della 19a giornata collegandosi all'app della piattaforma streaming attraverso i loro dispositivi. La sfida tra i bianconeri e i rossoblu sarà visibile anche su Sky: basterà sintonizzarsi sul canale DAZN1 (209) per gli utenti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. La telecronaca di Juventus-Bologna sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico dell'ex centrocampista Massimo Donati. Garantito anche pre-partita, interviste sia all'intervallo che nel post-gara e analisi degli episodi da moviola.

La diretta streaming di Juventus-Bologna

La partita tra la Juventus e il Bologna dunque sarà visibile anche su dispositivi portatili (smartphone, tablet e notebook) e computer. Gli abbonati a DAZN sfruttando una buona connessione a internet potranno vedere il match collegandosi all'applicazione della piattaforma. Al contrario invece non sarà possibile per gli utenti in possesso all'abbonamento Sky assistere alla gara in streaming attraverso Sky Go, in quanto DAZN1 non è visibile sull'applicazione dell'emittente satellitare.