Barcellona-Juventus dove vederla in diretta TV e live streaming: orario e formazioni dell’amichevole La partita amichevole Juve-Barcellona si gioca nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 luglio alle 2.30 italiane a Dallas. Allegri lancia Bremer dal primo minuto, non ci sarà Pogba. Diretta TV e streaming in esclusiva su Dazn.

A cura di Alessio Pediglieri

La Juve questa notte affronta il Barcellona per la seconda partita amichevole dei bianconeri in terra americana. La sfida Juventus-Barcellona si gioca nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 luglio alle 2:30 ora italiana al Cotton Bowl di Dallas. La partita amichevole si vede in diretta TV e in streaming su Dazn in esclusiva per gli abbonati.

La Juventus di Massimiliano Allegri arriva a questa sfida prestagionale dopo aver battuto 2-0 i messicani del Chivas Deportivo: di fronte i blaugrana che hanno vinto 1-0 l'amichevole contro il Real.

Per i bianconeri è un primo vero test che va oltre alla semplice amichevole: a meno di un mese dall'inizio del campionato, Max Allegri proverà ancora a scegliere la formazione che ritiene maggiormente adatta a inizio match per poi mettere mano a gara in corso. Non ci sarà Pogba: il francese ha riportato una lesione del menisco laterale. Bremer potrebbe essere in campo già dal primo minuto.

Probabili formazioni Juventus-Barcellona. Allegri potrebbe ripartire dal 4-3-3. In attacco, insieme all'insostituibile Vlahovic, Kean e Di Maria. Per il Barcellona, Xavi valuterà l'undici iniziale da far scendere in campo, reduce dall'amichevole-Clasico con il Real Madrid. Tatticamente, si schiererà a specchio con la Juve ma potrebbe non partire da titolare Lewandowski con un tridente affidato inizialmente a Raphinha, Aubameyang e Dembèlé.

Probabile formazione Juventus (4-3-3) : Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Soulè; Di Maria, Vlaohvic, Kean.

Probabile formazione Barcellona (4-3-3): ter Stegen, Alba, Piqué, Christensen, Dest, Pedri, Kessié, Gavi, Raphinha, Aubameyang, Dembelé.

Partita: Juventus-Barcellona

Data: mercoledì 27 luglio 2022

Orario: 02:30

Stadio: Cotton Bowl Stradium (Dallas)

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN

Juventus-Barcellona dove vederla in TV e in diretta streaming

L'amichevole tra Juventus e Barcellona sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. In TV attraverso il collegamento di una tradizionale Smart TV a internet (anche tramite una console di gioco o un dispositivo wireless come Chromecast), mentre per il live streaming o si utilizza l'apposita app o ci si collega al sito di DAZN loggandosi e inserendo le proprie credenziali. In tutti i casi, il servizio è riservato agli abbonati e a pagamento.

Le probabili formazioni dell'amichevole Juventus-Barcellona

Juventus (4-3-3) : Szczesny; Danilo, Bonucci, Gatti, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Pogba; Di Maria, Vlaohvic, Kean.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen, Alba, Piqué, Christensen, Dest, Pedri, Kessié, Gavi, Raphinha, Aubameyang, Dembelé.

Le prossime amichevoli della Juventus, il calendario

Dopo Juventus-Barcellona resta solamente un appuntamento nella tournée americana da giocarsi per la Juventus ed è l'amichevole contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Poi altri due test match prima dell'inizio del campionato. Qui di seguito gli orari e i giorni delle partite: