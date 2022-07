L’infortunio di Pogba è serio, lesione al menisco: dovrà essere visitato da uno specialista Il problema al ginocchio del francese è più serio del previsto. Pogba ha riportato una lesione del menisco laterale e nelle prossime ore sarà sottoposto a una consulenza specialistica.

A cura di Alessio Morra

Paul Pogba nei giorni scorsi ha riportato un infortunio al ginocchio, dopo l'iniziale spavento sembrava quasi fosse una cosa di poco conto. Ma nella serata di lunedì 25 luglio, dagli Stati Uniti, la Juventus con un comunicato fa sapere che il centrocampista è stato sottoposto ad esami approfonditi che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. La tournée americana di Pogba è finita, il calciatore adesso tornerà in Europa e già nelle prossime ore sarà sottoposto a una consulenza ortopedia specialistica che definirà bene il percorso del francese.

Pogba è tornato alla Juventus dopo sei anni al Manchester United, è stato accolto con tutti gli onori, come si confà con un grande campione che ha dato tanto ai bianconeri. Pogba ha pure ereditato la maglia numero 10 del suo amico Dybala. Ha giocato la prima amichevole della tournée americana, ma nel giorno successivo a Los Angeles durante la seduta di allenamento Pogba si è fermato per un fastidio al ginocchio. In un primo momento c'è stato un allarme, ma successivamente si è vociferato che le condizioni non erano così preoccupanti.

E invece qualche problema, purtroppo, c'era. Pogba ha riportato una lesione del menisco laterale, presto sarà sottoposto a una consulenza ortopedica specialistica. Non si possono fare delle previsioni in questo momento. La Juventus spera che il problema del centrocampista classe 1993 non sia così serio, il campionato inizia tra tre settimane (il 15 agosto c'è il Sassuolo allo Stadium).

Questo il comunicato della Juventus: "A seguito del dolore riferito al ginocchio destro, Paul Pogba è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica. Pertanto, non prenderà parte alla trasferta di Dallas per proseguire le cure".