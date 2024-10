video suggerito

Mandragora operato dopo l’infortunio in Conference: quando rientra e quante partite salta La Fiorentina ha comunicato che Mandragora si è sottoposto all’operazione per la lesione del menisco mediale rimediata contro i TNS: non c’è rottura del menisco, quante partite salterà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Pericolo di lesioni al legamento scampato per Rolando Mandragora, uscito quasi in lacrime dal campo durante l'ultima partita di Conference League contro i TNS. "Perché, perché", urlava disperato mentre lo aiutavano a tornare in panchina e probabilmente in cuor suo temeva di dover attraversare un periodo di stop molto lungo. Così non sarà perché per fortuna questa volta non è il crociato a far versare qualche lacrima: il giocatore della Fiorentina ha riportato una lesione del menisco mediale, rimediata durante un tiro verso la porta a causa di un trauma distorsivo.

Quando torna Mandragora

Questa mattina il giocatore si è sottoposto a un intervento chirurgico di meniscectomia mediale selettiva del ginocchio sinistro, come riportato dal club viola nel suo comunicato ufficiale: "ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di oggi, il calciatore Rolando Mandragora è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia mediale selettiva del ginocchio sinistro. La procedura chirurgica effettuata dal Prof. Mariani, perfettamente riuscita, si è resa necessaria per risolvere la lesione del menisco mediale occorsa a seguito di un trauma distorsivo durante azione di gioco. Rolando inizierà già da questa sera il programma riabilitativo stabilito".

L'operazione è riuscita perfettamente e il giocatore potrà immediatamente cominciare la riabilitazione per rimettersi completamente in sesto. Stando alle prime stime, se tutto dovesse svolgersi per il meglio allora Mandragora potrebbe tornare in campo tra circa un mese, probabilmente per la partita di campionato contro il Torino oppure per quella di Conference League contro l'APOEL. Di sicuro il giocatore approfitterà anche della sosta per le nazionali per guadagnare un po' di tempo e non potrà essere a disposizione di Palladino delle sfide ad alta quota contro Milan e Roma.