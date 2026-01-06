Juve travolgente, batte il Sassuolo per 3-0: Jonathan David torna a segnare dopo 135 giorni

Le polemiche di sabato sembrano lontane e la Juventus ha trovato l'unico antidoto per far cessare ogni chiacchiera: i bianconeri hanno travolto il Sassuolo per 3-0, segnando due gol nella ripresa nel giro di due minuti, e tra i protagonisti della gara c'è anche Jonathan David che ha ritrovato il gol in Serie A dopo oltre 100 giorni: non segnava da agosto, ma ha messo la ciliegina sulla torta nella vittoria contro i neroverdi che riporta la Vecchia Signora sulla giusta strada dopo l'inciampo contro il Lecce nell'ultimo turno di campionato.

Tante occasioni e un autogol nel primo tempo

Non c'è stata mai partita in realtà perché fin dal primo secondo i bianconeri hanno imposto il proprio marchio sulla gara: il Sassuolo non è mai riuscito a creare grandi pericoli e ha addirittura peggiorato la situazione segnando un autogol con Muharemovic che ha deviato goffamente un cross di Kalulu. Poi entra in scena Yildiz che per ben tre volte cerca la porta con i suoi lampi di talento, ma sfortunatamente non riesce a lasciare la sua impronta.

Miretti e David decidono la partita nel secondo tempo

Due gol in due minuti nella ripresa

Ma è nella ripresa che la Juve sigilla la partita, inaspettatamente nel giro di due minuti. Prima Miretti si trova a tu per tu con il portiere, innescato da un lancio lungo di Di Gregorio che fa salire tutta la squadra e propizia l'azione che porta al gol. Poi, appena un minuto dopo, entra in scena David: l'uomo più discusso degli ultimi giorni segna il 3-0 approfittando di un grave errore difensivo di Idzes che gli regala il pallone.

Il canadese non segnava in Serie A dalla prima giornata di campionato, dal 24 agosto 2025 contro il Parma. Da allora sono passati 135 giorni e se ne sono dette tante sul suo conto, con le polemiche che si sono accentuate negli ultimi giorni dopo il rigore sbagliato contro il Lecce.