Juve Stabia-Palermo playoff Serie B, dove vederla in TV e diretta streaming: orario e canale TV Juve Stabia e Palermo si sfidano nel turno preliminari dei playoff di Serie B: la gara dello stadio Menti tra le squadre di Pagliuca e Dionisi si giocherà oggi, sabato 17 maggio, alle ore 19:30. Dove vedere in diretta tv e streaming la partita e le ultime news sulle formazioni.

A cura di Vito Lamorte

Un momento di gioco dello partita tra Juve Stabia e Palermo nel corso della Regular Season.

Juve Stabia e Palermo si affrontano nel match valido per il turno preliminare dei playoff della Serie B 2024-2025: la gara dello stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia tra le squadre di Guido Pagliuca e Alessio Dionisi si giocherà oggi, sabato 17 maggio, alle ore 19:30. Diretta tv e streaming su DAZN.

Le Vespe si presentano ai playoff da quinta forza del torneo dopo la Regular Season e questo piazzamento permette ai campani di giocare il primo turno in casa contro i rosanero, che si sono piazzati all'ottavo posto pur avendo conquistato il pass per la Post-Season con un turno di anticipo rispetto alla fine del torneo.

Nel doppio confronto in campionato il Palermo ha avuto la meglio sia all'andata che al ritorno: la squadra siciliana ha vinto 3-1 a Castellammare e 1-0 in casa al Barbera. In caso di parità dopo i 90 minuti sono previsti i tempi supplementari ma non i rigori: in caso di ulteriore pareggio dopo i 120’ sarà la squadra posizionata meglio in classifica a passare il turno. In questo, caso, la Juve Stabia.

Partita: Juve Stabia-Palermo

Dove: stadio Romeo Menti, Castellammare di Stabia

Quando: sabato 17 maggio

Orario: 19:30

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie B 2024-2025, turno preliminare playoff

Dove vedere Juve Stabia-Palermo in diretta TV

Juve Stabia-Palermo valida per i preliminari dei playoff di Serie B, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Tutti gli abbonati avranno la possibilità di accedere all'app presenti su smart tv di ultima generazione e guardare il match sintonizzandosi alla finestra dedicata all'evento. La telecronaca della partita sarà a cura di Dario Mastroianni.

Juve Stabia-Palermo: dove vederla in diretta streaming

La gara tra le squadre di Pagliuca e Dionisi si potrà seguire anche in diretta streaming sempre sull'app di DAZN. In questo sarà possibile per gli abbonati accedere attraverso collegamento al sito di DAZN o all'app scaricabile anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Juve Stabia-Palermo, le probabili formazioni

Pagliuca punterà su solito 3-5-2 con Adorante e Maistro in attacco. Dionisi con il trio offensivo formato da Insigne, Pohjanpalo e Brunori. Queste le probabili formazioni di Juve Stabia e Palermo.

JUVE STABIA (3-5-2): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Mussolini, Pierobon, Leone, Piscopo, Rocchetti; Adorante, Maistro. Allenatore: Pagliuca.

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Diakitè, Baniya, Nikolaou; Di Mariano, Ranocchia, Segre, Lund Hansen; Insigne, Pohjanpalo; Brunori. Allenatore: Dionisi.