Juric parla per la prima volta da allenatore della Roma: "Penso che la squadra abbia dato tutto a De Rossi" Ivan Juric parla per la prima volta da allenatore della Roma: il neo tecnico giallorosso si è soffermato sul prossimo avversario, l'Udinese, e su come ha trovato i ragazzi a livello mentale dopo l'esonero di De Rossi.

A cura di Vito Lamorte

Ivan Juric ha parlato per la prima volta da quando è diventato allenatore della Roma. Il neo tecnico giallorosso si è soffermato su come ha trovato i ragazzi a livello mentale dopo l'esonero di De Rossi: "Alla base degli esoneri ci sono sempre i risultati, questo è successo anche a me a Genova. Penso che la squadra abbia dato tutto a De Rossi. Quando subentri percepisci i problemi, che qua invece non vedo. Non mi sembra ci siano stati problemi con i giocatori".

Sulle cose che dovranno cambiare per la sua idea di gioco ha risposto: "La Roma che ho visto l'anno scorso era molto aggressiva. I giocatori devono riprendere un po' questo discorso. Bisogna lavorarci. Quello che ho notato in questi giorni è che ci vorrà un po' di tempo, ma sono convinto che la squadra può fare pressing alto. Spero che questa caratteristica possa rimanere"

In merito all'Udinese, prossima avversaria della Roma, ha dichiarato: "L'Udinese ha dimostrato di aver cambiato mentalità e di andare molto forte. Stanno esprimendo un buon calcio. Li vedo come una delle squadre più forti della Serie A. Sarà durissima affrontarli. Hanno una struttura fisica impressionante".

Juric svela cosa gli ha chiesto la proprietà: "L'obiettivo è entrare in Champions"

Juric ha svelato cosa gli ha chiesto la proprietà e quali sono gli obiettivi della Roma in questa stagione: "La proprietà è stata molto chiara e diretta. Hanno preso tanti giocatori giovani da sviluppare. C'è tanto da lavorare. Hanno chiesto i risultati ma anche lo sviluppo dei giocatori alzando il livello della rosa. L'obiettivo è entrare in Champions"

Soffermandosi su questioni più di campo, il neo allenatore giallorosso si ha parlato anche della possibilità di vedere Dybala e Soulé insieme a Dovbyk:"Possono giocare insieme. Penso che Dybala non abbia giocato per tutte le vicende che ha avuto, ma possono giocare insieme senza problemi"