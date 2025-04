video suggerito

Ranieri non cade nel tranello: “Vedremo che pesci abbiamo preso. Non fate i furbi”. C’entra la Lazio L’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, ha parlato alla vigilia della sfida col Verona e ha parlato delle ambizioni della squadra giallorossa in questo finale di campionato e nel prossimo futuro. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

Claudio Ranieri ha parlato delle ambizioni della Roma in questo finale di campionato e nel prossimo futuro. L'allenatore giallorosso si è espresso in maniera chiara nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Verona: "Questi tifosi meritano il massimo. Quello che la proprietà vuole raggiungere è una squadra stabilmente nelle prime 4/5 posizioni che possa lottare per vincere un campionato. Come dico sempre, Roma non è stata fatta in una notte. Per cui serve pazienza e grande lavoro. Aspettiamo che il mercato per noi possa essere più libero, e poi tireremo le somme, tirare su la rete e vedere che tipo di pesce abbiamo preso, se è un pesce sughero o c'è una spigola.Non fate i furbi".

Un'ultima frase era rivolta ai giornalisti che subito hanno collegato l'eliminazione della Lazio contro il Bodo/Glimt e alle parole dell'ex capitano biancoceleste Paolo Di Canio, nel 2022 aveva definito i norvegesi come "salmonari" dopo la partita contro la Roma. La battuta dell'allenatore giallorosso ha fatto ridere tutta la sala stampa ma con le ultime parole ha cercato di smorzare un po' i toni nella settimana post-derby.

Ranieri: "Ma quale Champions, voi lo mettereste un euro sulla Roma?"

Claudio Ranieri ha invitato tutti ad abbassare le pretese per questo finale di stagione visto che in molti danno la Roma tra le pretendenti per un posto nella prossima Champions League: "Ma quale Champions, non prendiamo in giro i tifosi. Voi mettereste un euro sulla Roma in Champions? Lo perdereste. Possiamo andarci solo se crollano tutte quante e sarebbe un capolavoro, ma dobbiamo essere seri coi nostri tifosi. Il gap con le prime 4-5 del campionato è notevole e lo vedete tutti. Noi stiamo facendo il massimo, teniamoci stretti questi ragazzi che stanno lottando dando tutto. Chiedo aiuto ai tifosi, sarà molto importante che loro capiscano la situazione che stiamo vivendo”.

Infine, una battuta anche sulla situazione di Svilar e sulle novità in merito al rinnovo del contratto del portiere: "Vuole restare qui, il procuratore sta facendo il suo lavoro e noi il nostro, ma sono convinto che, alla fine, la soddisfazione sarà reciproca".