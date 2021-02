Ivan Juric è entusiasta al termine della sfida vinta dal Verona 2-1 contro il Parma. Il tecnico dell'Hellas ha apprezzato molto l'atteggiamento della squadra dopo l'iniziale svantaggio con il rigore realizzato da Kucka. Juric, ai microfoni di Sky Sport, ha soprattutto esaltato la gara giocata da Kevin Lasagna. L'attaccante ex Udinese, arrivato nel club scaligero a gennaio, è stato più volte impegnato in diverse occasioni da gol che però non l'hanno ancora visto timbrare il cartellino con la sua nuova squadra.

“Kevin è bravo, è un giocatore con grandi margini di miglioramento – ha detto Juric – Oggi il campo era brutto quindi la maglia gli saltava anche male. Ma durante gli allenamenti stiamo vedendo cose che io in carriera difficilmente vedevo fare, forse con Diego Milito”. Il tecnico dell'Hellas si è detto molto soddisfatto della voglia mostrata dall'attaccante che a suo dire ha grandissimi margini di miglioramento essendo dotato di ottime qualità nella corsa che raramente ha visto in un giocatore nel suo ruolo.

Kalinic si è infortunato ma Juric a Sky Sport ha chiarito subito il concetto: "A prescindere da Kalinic, Kevin avrebbe comunque giocato – ha sottolineato Juric – In lui vedo ampi margini di miglioramento. Deve continuare così al pari di Ilic che può fare davvero una grandissima carriera".

Poi sulla squadra, Juric ha premiato l'atteggiamento della squadra capace di reagire al meglio allo svantaggio iniziale. "A tratti abbiamo dominato". E su Dimarco non ha dubbi: "Ha un piede impressionante e calcia magnificamente – ha sottolineato – Ogni tanto però dovrebbe sfruttare un po' di più il piede che ha".

E poi l'elogio alla società, capace di farlo lavorare sempre in maniera serena con un'organizzazione perfetta sotto tutti i punti di vista: “Prendiamo decisioni, lavoriamo tranquilli e la società ha fatto un grosso passo in avanti. Non si intromette mai nessuno. È un piacere lavorare qui".