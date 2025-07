Juric è stato dimesso dall’ospedale dopo il ricovero: come sta e quando tornerà ad allenare

Dopo un breve ricovero Ivan Juric è stato dimesso dall'ospedale Bolognini di Seriate dove era arrivato alcuni giorni fa a causa di un’infiammazione batterica all'epiglottide. L'Atalanta aveva rassicurato tutti sulle condizioni dell'allenatore, in netta ripresa dopo lo spavento iniziale, e nel pomeriggio di ieri 16 luglio è finalmente tornato a casa. Il suo quadro clinico è in netto miglioramento e il croato è quasi completamente guarito, tanto da essere pronto per allenare la sua squadra prima del prossimo fine settimana.

Venerdì o sabato il tecnico sarà a Zingonia per la ripresa degli allenamenti che nel frattempo sono partiti senza di lui: i giocatori della Dea si sono già radunati sotto gli ordini del suo vice, Matteo Paro, che ha diretto le prime sessioni di questa preparazione estiva. Ma Juric è pronto a prendersi il posto sulla nuova panchina dopo un piccolo incidente di percorso, dal quale fortunatamente si è ripreso in breve tempo.

Come sta Juric dopo il ricovero

L'allenatore era stato trasportato all'ospedale di Seriate per un'infiammazione batterica all'epiglottide, un fastidio che ha richiesto qualche giorno di ricovero nel reparto di Otorinolaringoiatria per essere mitigato. Come riporta L'Eco di Bergamo Juric è stato curato con antibiotici dal dottor Davide Panciera che ha condiviso anche uno scatto con lui sui social. La situazione è pienamente sotto controllo, tanto che ieri il tecnico è stato dimesso ed è in via di guarigione.

Al massimo entro sabato potrà cominciare ad allenare l'Atalanta che nel frattempo ha già cominciato il raduno con lo staff del croato, in attesa di poter lavorare con il nuovo allenatore. Tra una settimana ci sarà il primo test per i bergamaschi che saranno impegnati contro l'Atalanta Under 23 in un'amichevole in famiglia, il primo impegno di questa prima estate senza Gasperini.