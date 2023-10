Juric chiede la svolta nel derby Juve-Torino, non ne può più: “C’è una cosa che mi disturba molto” Ivan Juric ha parlato alla vigilia del derby della Mole che il suo Torino giocherà in casa della Juventus. Il tecnico dei granata spera di poter invertire la rotta: “Non vinciamo mai nel derby, questo mi disturba”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Ivan Juric ha parlato alla vigilia del derby della Mole che il suo Torino giocherà in casa della Juventus domani alle ore 20:45. Il tecnico dei granata si è presentato in conferenza stampa con la solita disinvoltura e schiettezza. Ermetico sulla formazione, forse solo in attacco ha pochi dubbi: "La vedo più una partita da una punta supportata da due trequartisti". Questo il suo commento a proposito dell'impiego di Sanabria e Zapata insieme. Ipotesi assolutamente scartata, a maggior ragione nel derby: "Mai contro una difesa a tre schierata come quella della Juve".

Il derby sarà dunque un appuntamento importante per il tecnico croato che arriva a questa sfida dopo aver pareggiato 0-0 col Verona. Vuole invertire la rotta Juric e l'ha detto chiaramente ripercorrendo un po' le tappe degli ultimi derby giocata sulla panchina granata. Ha bisogno di una svolta ed è proprio questo che chiede alla sua squadra. Formazione top secret e con l'incognita Radonjic messo in dubbio con una risposta a monosillabe: "Sarà la sua partita domani? No.". Ciò che vuole è una reazione: "Non vinciamo mai".

Ecco, è proprio questo il punto. Il succo della conferenza stampa di Juric è stato proprio quello di voler invertire la rotta per una volta da quando siede sulla panchina del Torino. "In cosa è diverso questo derby di Torino? Ho imparato che non vinciamo mai, è una cosa che mi disturba: vorrei cambiare l'andamento – ha spiegato l'allenatore del Torino senza girarci troppo intorno – La diversità è che una squadra è molto forte e l'altra molto meno, a Genova le società sono equilibrate. Noi abbiamo fatto gare equilibrate con la Juve, decise dai calci piazzati".

Juric si è detto però spiazzato da questa Juve quasi camaleontica che ha vista diversa all'esordio stagione contro l'Udinese e nell'ultimo turno contro l'Atalanta. "Mi aspetto una Juve aggressiva, che recuperi palla in avanti – spiega abbozzando una strategia – Non avremo tempo da perdere, dovremo fare azioni veloci". Il tecnico dei granata ha poi fatto una promessa in caso di vittoria nel derby: "Vorrei dedicarlo a un ragazzo di San Salvario di Lo Sbarco: abbiamo parlato un po' – ha spiegato – . Sono andato a Lo Sbarco…è un gran bel posto, c'è l'animo di Torino".