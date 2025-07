Julio Sergio senza parole di fronte al gesto della Roma per suo figlio: “Enzo è romano e romanista”

Julio Sergio senza parole di fronte allo striscione che gli ha dedicato la Roma e tutti i giocatori giallorossi dopo la morte di suo figlio Enzo. L’ex portiere brasiliano scrive: “Per la prima volta nella mia vita, non so cosa dire…”.

Julio Sergio ha vissuto il dramma della morte di suo figlio Enzo deceduto a 15 anni per un tumore cerebrale diagnosticato nel 2020. L'ex portiere della Roma aveva annunciato a tutti la triste notizia attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram solo due giorni fa. Enzo, che proprio come suo papà amava tanto il calcio, è stato ricordato e omaggiato da tanti ex colleghi del brasiliano e calciatori i quali hanno mostrato vicinanza alla famiglia. Tra questi non potevano mancare i giocatori della Roma e la stessa società giallorossa che dal terreno di gioco di Trigoria ha mostrato uno striscione enorme per ricordare Enzo con su scritto: "Julio siamo tutti con te".

A tenerlo tra le mani proprio i componenti della squadra giallorossa allenata da Gasperini. Julio Sergio ha un legame forte e stretto con la Roma per i suoi trascorsi da portiere della squadra capitolina dal 2006 al 2011 e poi nella stagione 2012/2013. Un gesto, quella dei giallorossi, che ha colpito Julio Sergio il quale sempre dal proprio account Instagram ha risposto commosso restando totalmente senza parole di fronte a tutto ciò.

Questo il post dell'ex portiere giallorosso: "Per la prima volta nella mia vita, non so cosa dire…Enzo è nato a Roma ed è romano e romanista. Questa società e questa città hanno fatto parte dei momenti più felici della nostra vita. E oggi, nei momenti più tristi e difficili sono più presenti che mai. Non posso che ringraziarvi per ogni messaggio, ogni gesto, ogni preghiera fatta per Enzo e la nostra famiglia.

Non posso che ringraziarvi e dirvi che ci conforta immensamente, e sentiamo tutto questo amore ed empatia come se fossimo fisicamente insieme, perché nelle nostre anime e nei nostri cuori, saremo insieme per sempre. Proprio come Enzo sarà sempre con noi nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Sempre insieme! Grazie Roma".

Prima della morte di suo figlio, Julio Sergio consentì ad Enzo di conoscere Neymar e poi i due si resero protagonisti di un gesto bellissimo quando attraverso un video si mostrarono entrambi dal barbiere mentre si facevano rasare i capelli. Un filmato che fece commuovere il mondo intero solo poche settimane fa, poi la triste notizia della morte di Enzo..