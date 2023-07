Julia Roberts spezza di nuovo il cuore a Guardiola: visita a sorpresa al Manchester United La popolare attrice ha fatto visita al Manchester United negli States. Una nuova mazzata per Pep Guardiola che non aveva dimenticato una situazione simile.

A cura di Marco Beltrami

Pep Guardiola è stato l'uomo più felice del mondo dopo la vittoria della Champions League con il Manchester City, quando è arrivato il messaggio di complimenti di uno dei suoi idoli Julia Roberts. Adesso però una nuova mazzata per l'allenatore catalano a causa ancora una volta della star di Hollywood.

Tutto è iniziato dopo le sorprendenti dichiarazioni del tecnico durante l'ultima edizione della Champions riguardo l'attrice e la delusione di non averla potuta incontrare. Pep lasciò tutti di sasso dichiarando: "Vi svelerò un segreto. Qualsiasi cosa dovesse accadere quest'anno in Champions League, anche se la vincessi, anche se la vincessi tre volte di fila, sarei un fallito. Ho tre idoli nella mia vita: Michael Jordan, Tiger Woods e Julia Roberts. Questi sono i miei tre idoli. Per Michael Jordan e Tiger Woods è ovvio il motivo. Ed anche per Julia Roberts".

Possiamo solo immaginare la delusione quando Julia Roberts preferì la visita al Manchester United al City, deludendo profondamente Guardiola: "Julia Roberts qualche anno fa è venuta a Manchester, non negli anni '90 quando Sir Alex Ferguson vinceva titoli su titoli. È venuta nel periodo in cui eravamo migliori dello United, in questi quattro o cinque anni. Ed è andata a fare visita a loro, al Manchester United! Non è venuta da noi! Dunque questo è il motivo per cui anche se dovessi vincere la Champions League non sarà paragonabile al fatto che Julia Roberts è venuta a Manchester e non è venuta ad incontrare noi. Il mio idolo! Qualsiasi cosa accada quest'anno, niente sarà paragonabile alla delusione che ho avuto".

Dopo la vittoria contro l'Inter poi ecco il messaggio social a sorpresa della star del cinema per Guardiola che sembrava rimettere tutto a posto: "Complimenti Pep per aver guidato la tua squadra a vincere la Champions". Felicità alle stelle per Guardiola che già pregustava l'incontro. E invece ecco la doccia fredda: il Manchester United ha postato le foto dell'incontro tra Julia Roberts e la squadra Red Devils.

L'attrice ha fatto visita alla formazione durante la tournée negli Stati Uniti e in particolare durante il match amichevole contro l'Arsenal al MetLife Stadium nel New Jersey. Una sorridente Julia Roberts si è lasciata immortalare con i giocatori dello United e anche con il tecnico ten Hag, raggiante come non mai. E non è mancata anche la maglietta della formazione inglese con il nome Julia. Un colpo da ko per il povero Pep, che è stato poi preso in giro su Twitter dai tifosi avversari.