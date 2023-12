Jovic si fa male alla caviglia, Sassuolo a rischio: continua l’emergenza infortuni per il Milan Brutte notizie dall’ultimo allenamento del Milan: Jovic infatti ha lavorato a parte per un trauma contusivo alla caviglia. La sua presenza contro il Sassuolo è in dubbio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Continua l'emergenza infortuni in casa Milan. Luka Jovic ha dolore a una caviglia per una botta rimediata nella trasferta di Salerno e ha lavorato a parte: lo staff medico rossonero proverà a recuperarlo per la gara contro il Sassuolo, ma la sua presenza è in dubbio.

Per l'ex attaccante di Fiorentina e Real Madrid si tratta di un trauma contusivo alla caviglia accusato durante la partita contro la Salernitana, dove Jovic ha segnato il gol del 2-2: inizialmente sembrava un problema di poco conto, ma il dolore persiste e dà molto fastidio al calciatore serbo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, lo staff medico sta provando a recuperarlo in tutti i modi per la partita di sabato contro il Sassuolo.

Nell'ultima partita si è fermato anche Fikayo Tomori, per un problema muscolare al flessore destro: con le tante assenze già presenti in difesa Pioli si ritrova con i soli Kjaer e Simic come centrali di ruolo ma per il prossimo turno dovrebbe essere a disposizione anche Pellegrino. Qualche giorno prima, contro il Monza, i rossoneri avevano dovuto fare i conti con gli infortuni di Tommaso Pobega e Noah Okafor.

Queste ultime defezioni si sommano ai tanti che il Milan ha già subito nel corso della stagione, ovvero quelli di Theo Hernandez, Maignan, Calabria, LoftusCheek, Kalulu, Krunic, Sportiello, Jovic, Kjaer, Pulisic, Pellegrino, Leao, Thiaw e Musah, ai quali vanno aggiunti anche altri infortuni per problemi fisici.

Una lista lunghissima, troppo lunga per un club come il Milan che voleva essere competitivo su tutti i fronti ma i rossoneri sono retrocessi dalla Champions all'Europa League e adesso dovranno dovranno provare a scansare le fatiche del doppio impegno ravvicinato.

In tanti hanno pensato ad un problema nella preparazione e nella gestione dei giocatori, ma l'inizio di stagione del Milan era stato molto confortante e nessuno si sarebbe mai aspettato di ritrovare il Diavolo in queste condizioni a due gare prima della fine del girone d'andata.