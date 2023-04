“Josè, abbiamo tanti campioni per le domande”, Mourinho replica: “Non c’è Cassano?” Il tecnico portoghese fa una battuta durante le interviste post match di Europa League tra Roma e Feyenoord. “Abbiamo uno studio zeppo di campioni per le domande”, e arriva la stoccata all’ex calciatore.

José Mourinho fa una battuta su Antonio Cassano in diretta tv.

"Abbiamo uno studio zeppo di campioni per le domande, linea allo studio", dice il giornalista di Sky che intervista José Mourinho dopo la vittoria per 4-1 contro il Feyenoord. Un successo sofferto che ha spinto la Roma in semifinale di Europa League dove affronterà i tedeschi del Bayer Leverkusen tra l'11 e il 18 maggio. Un successo costruito con esperienza, sagacia tattica e capacità di agire sulla testa dei calciatori da parte dello Special One avvezzo a situazioni del genere: "Si capisce perché ho tanti capelli bianchi, magari 150 partite di competizioni europee, ho visto di tutto".

Il tecnico portoghese può finalmente tirare un sospiro di sollievo e lascia scorrere via la tensione con una battuta prima che il collegamento riprenda. Il reporter accanto a lui ha concluso la prima raffica di quesiti, quelli a caldo che gli strappano una smorfia mentre ricorda quanto sia stato difficile interpretare i cambi giusti a causa dell'uscita per infortunio di Wijnaldum. "Quel cambio mi ha dato problemi perché mi mangia un’opportunità quando io sapevo che per mettere Paulo dentro dovevo avere sempre un cambio di riserva".

Il tecnico portoghese in collegamento dallo stadio Olimpico con lo studio di Sky.

Roma qualificata in semifinale e in corsa per la Champions in Serie A: l'importanza di avere Mourinho in panchina si vede anche dal modo ha tenuto la barra a dritta nelle fase più difficili della stagione e adesso ne raccoglie i (primi frutti).

È in quel momento che il giornalista di Sky fa un assist e chiama in causa lo studio nel quale si sono Alex Del Piero (in collegamento da remoto), Beppe Bergomi. Mourinho non lascia nemmeno il tempo alla telecamere di staccare che dice:"Non c'è Cassano, vero?", la risposta col sorriso sulle labbra dello Special One che toglie un sassolino dalla scarpa facendo una battuta sull'ex calciatore.

Mourinho commenta la bella prestazione della Roma nel ritorno col Feyenoord all’Olimpico.

Perché ha menzionato l'ex giocatore pugliese? Basta riavvolgere il nastro e andare indietro di una decina di giorni per tornare a quel durissimo botta e risposta a distanza tra il tecnico e Cassano che lo aveva (e lo fa ancora) criticato duramente definendolo un allenatore "scarso che sa solo aizzare i tifosi".

La risposta dello Special One arrivò come un fulmine: "Parla lui che con l'Inter non ha vinto nemmeno la coppa Lombardia", le parole di Mou con la chiosa avvelenata… "fai attenzione che poi arrivano i Livaja". Un riferimento che scatenò la replica furente di Cassano, che smentì tutto, al punto da meritare il Tapiro d'oro a corredo di una frase colorita: "I suoi trofei può metterseli nel c…".