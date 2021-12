Jorginho infallibile dal dischetto col Chelsea nel 2021: “Non ero sicuro avrebbe tirato il secondo” Jorginho firma una doppietta su calcio di rigore al Leeds e permette al Chelsea si restare a contatto con la vetta in Premier League: nel 2021 ha segnato 10 penalty su 10 calciati con i Blues.

A cura di Vito Lamorte

Uno a destra del portiere, l'altro a sinistra. Il primo in alto, il secondo nell'angolino basso. Jorginho non sbaglia mai dagli undici metri e con la sua doppietta permette al Chelsea di tenere il ritmo di Manchester City e Liverpool, che precedono i campioni d'Europa in carica rispettivamente di due e un punto. A Stamford Bridge i Blues hanno ricevuto il Leeds United di Marcelo Bielsa che ha giocato la sua partita e per poco non riusciva a portare via punti da Londra ma nel finale è arrivato il sigillo del centrocampista della Nazionale Italiana.

L'ex calciatore del Napoli ha realizzato dieci rigori su dieci calciati nel 2021 per una percentuale del 100% dagli undici metri con il suo club: il terzo classificato al Pallone d'Oro è al centro di tante polemiche per gli errori con l'Italia nella doppia sfida contro la Svizzera, che alla fine sono risultati decisivi per il pass per i Mondiali del 2022 in Qatar; ma lui con il Chelsea non ha mai mostrato esitazioni e i numeri lo testimoniano in maniera evidente.

Dopo il fischio finale Jorginho ha mostrato tutta la sua soddisfazione alla BBC per la sua prestazione e per la doppietta dagli undici metri: "Era molto importante arrivare a questi tre punti. La partita è stata molto complicata e ce lo aspettavamo perché il Leeds è sempre molto difficile da affrontare ma per quanto si è visto in campo, ritengo che il Chelsea abbia comunque meritato la vittoria. Segnare la rete decisiva all'ultimo minuto è stato semplicemente fantastico. L'abbraccio dello stadio mi ha regalato grandi emozioni. Adesso però è il momento di spingere sempre di più".

Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha parlato a Sky Sports UK dopo il successo contro il Leeds anche di Jorginho: "Non è così facile realizzare due rigori. Non ero sicuro che avrebbe calciato anche il secondo. Crediamo nei nostri giocatori, non è facile quindi merito completo per lui".