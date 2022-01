Joao Pedro convocato in Nazionale da Mancini, è fatta: “Si merita la maglia azzurra” Joao Pedro convocato in Nazionale: dopo Jorginho, Toloi ed Emerson Palmieri potrebbe essere il quarto oriundo di origine brasiliana a vestire la maglia dell’Italia. Il ct Mancini ci pensa, l’infortunio di Chiesa ha lasciato una casella libera nel reparto offensivo in vista dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2022.

Joao Pedro del Cagliari possibile asso nella manica del ct della Nazionale, Mancini, per le gare dei playoff mondiali

Dove trovare i gol per strappare la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022? La Nazionale di Roberto Mancini è pronta a tutto per non mancare la partecipazione alla Coppa quattro anni dopo il disastro di Ventura con la Svezia. Questa volta è anche più dura perché gli avversari da battere, così da prenotare il viaggio verso la Penisola Araba, sono due in base al nuovo format che prevede un mini girone a 4 squadre con semifinali e finali: il primo è la Macedonia del Nord (giovedì 24 marzo alle ore 20:45), il secondo – in caso di vittoria – potrebbe essere uno tra Portogallo e Turchia.

L'infortunio di Federico Chiesa (stagione finita per lo juventino, costretto all'operazione al ginocchio) ha lasciato una casella vuota nel reparto avanzato Azzurro ma la soluzione, a mo' di asso nella manica, potrebbe arrivare dal prossimo stage dell'Italia a Coverciano a fine gennaio. Saranno circa 30 i calciatori inseriti nella pattuglia di giocatori che il ct e lo staff valuteranno anche in ottica spareggi. La possibilità che tra questi ci sarà anche la punta del Cagliari, Joao Pedro, è tangibile. Molto più di una semplice indiscrezione.

A parlarne è il direttore sportivo dei sardi, Stefano Capozucca. Lo ha fatto ai microfoni di Sport Mediaset nell'immediata vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo: "Penso che verrà convocato per questo stage, sono molto felice che vestirà la maglia azzurra perché la merita". Non è la prima volta che il dirigente rossoblù fa menzione di un'opportunità del genere: a novembre scorso lo definì "convocabile", lasciando aperto un ventaglio di soluzioni grazie al doppio passaporto in possesso del calciatore.

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, diramerà nei prossimi giorni la lista dei convocati per lo stage di Coverciano in programma a fine gennaio

Joao Pedro è cittadino italiano da cinque anni, in virtù del matrimonio con la moglie siciliana (Alessandra) conosciuta ai tempi della sua esperienza a Palermo. Dirà sì oppure no dinanzi alla mano tesa da Mancini, conservando in cuor suo il sogno di vestire un giorno la maglia del Brasile? Sarà lui il jolly da calare sul rettangolo verde oppure, a sorpresa, potrebbe addirittura essere Mario Balotelli il salvatore della patria? ‘Mancio' ci pensa.

In stagione finora il sudamericano ha segnato 9 gol in 22 gare di campionato, in un torneo difficile per il Cagliari che lotta per non retrocedere in B. Per salvarsi la squadra di Mazzarri ha bisogno soprattutto delle sue reti, come le 18 di due anni fa e le 16 dell'anno scorso. Dopo Jorginho, Toloi ed Emerson Palmieri potrebbe essere il quarto oriundo di origine brasiliana in Azzurro.