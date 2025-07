Joao Felix diventa il 4° giocatore più pagato nella storia del calcio, senza aver dimostrato nulla

Joao Felix entra nella speciale classifica dei primi 5 giocatori che hanno generato un maggiore investimento di soldi nel corso degli anni. Ben 227,2 i milioni spesi per lui dai vari club in cui ha militato: l’ultimo l’Al Nassr.

Joao Felix è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al Nassr. A soli 25 anni il fantasista portoghese lascia l'Europa per vivere questa nuova esperienza nel Golfo Persico in compagni del suo idolo Cristiano Ronaldo. Non è da escludere infatti che ci sia proprio CR7 dietro l'affare che ha portato l'ex Chelsea in Arabia Saudita. Un'operazione che ha sorpreso un po' tutti, non tanto per il trasferimento in sé, quanto per i costi. L'Al Nassr ha infatti sborsato ben 30 milioni di euro per il suo acquisto facendogli firmare un contratto fino al 2027.

L'Al-Nassr ha dunque versato nelle casse del Chelsea una cifra di 30 milioni di euro che con i bonus potrebbe arrivare fino a 50 milioni. Di fatto un accordo che prevede corposi incentivi e una clausola di rivendita. Un pioggia di milioni inaspettata dunque per i Blues che pensavano ormai che il valore del giocatore fosse arrivato davvero ai minimi dopo il prestito oneroso della scorsa stagione al Milan a fronte di 5,5 milioni. Ma ciò che sorprende oggi è che Joao Felix a soli 25 anni ha già generato una pioggia di milioni sborsati dai vari club in cui ha militato restando un eterno incompiuto che nei numeri ha dimostrato meno rispetto a quanto ci si aspettava da lui.

Joao Felix all’Atletico Madrid.

Sommando tutti i trasferimenti della sua giovane carriera, Joao Felix è già arrivato a 225,7 milioni di euro, il quarto di sempre alle spalle di Neymar, 400 milioni, di Lukaku, 369, e di Cristiano Ronaldo, 247. Secondo il portale Transfermarkt. it infatti è questo il record di Joao Felix che però a differenze di coloro i quali lo precedono non è ancora riuscito a raggiungere il successo che in tanti si aspettavano. Il tutto iniziò con l'annuncio del suo acquisto da parte dell'Atletico Madrid che riuscì a strapparlo al Benfica dove era cresciuto.

I Colchoneros per lui si spinsero a investire fino a 127,2 milioni. Le cose non andarono però benissimo tant'è che dal 2019 al 2023 segnò 34 gol e 18 assist in 131 presenze ma con prestazioni più che altalenanti. Ecco perché fu mandato in prestito al Chelsea per un prestito a 11 milioni. Nel mezzo il trasferimento al Barcellona nella stagione 2023/2024 che anche in questo caso non convinse i catalani. I Blues così lo riscattarono per ulteriori 52 milioni prima della stagione scorsa per poi deciderlo di mandarlo in prestito al Milan a gennaio.

Joao Flexi con la maglia del Milan.

Il trasferimento deludente al Milan lo scorso mese di gennaio

Qui Joao Felix arrivò in prestito per 5,5 milioni di euro con Santiago Gimenez. I rossoneri puntarono molto su questi due nuovi attaccanti che però non riuscirono ad evitare la rovinosa stagione di un Milan finito poi fuori dalle coppe. Il Chelsea ha tentato anche di difendere l'investimento provando a rilanciarlo al Mondiale per Club ma il richiamo dell'Arabia e soprattutto quello di Cristiano Ronaldo che l'ha convinto a cambiare aria per trovare gli stimoli giusti l'ha portato all'Al Nassr a fronte di 30 milioni di euro finito nelle casse dei londinesi. La speranza è che questo nuovo trasferimento possa finalmente farlo sbocciare.