Jimenez non convocato per Lecce-Milan per motivi disciplinari: cosa succederà al giocatore

Jimenez escluso dal Milan, non sarà convocato per la partita contro il Lecce: lo spagnolo è stato messo sul mercato, ci sono due squadre su di lui.

Alex Jimenez è stato escluso dalla lista dei convocati per Lecce-Milan. Continua il caso che ha travolto lo spagnolo, messo sul mercato per queste ultime battute della sessione e ormai ai margini del progetto dopo l'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri: non volerà con la squadra in Salento ma il suo futuro resta comunque legato alla Serie A perché ci sono diverse squadre interessate a lui, ormai presente sulla lista degli esuberi.

Secondo quanto riportato da SkySport l'esclusione sarebbe avvenuta per motivi disciplinari, anche se in conferenza stampa l'allenatore rossonero ha provato a minimizzare la situazione per non dare adito a troppe voci in un momento così delicato per la squadra. Non è la prima volta che il giocatore si trova nell'occhio del ciclone, dato che pochi giorni fa erano spuntate in rete delle chat contro Allegri che lo avevano indirizzato verso la cessione.

Perché Jimenez non è stato convocato dal Milan

La questione è piuttosto delicata perché mancano pochi giorni alla chiusura del mercato e il Milan vuole riprendere il filo del campionato mettendo ogni cosa la proprio posto. Nella lista dei convocati per la partita contro il Lecce non sarà presente Jimenez, lasciato fuori per motivi disciplinari: il feeling con Allegri non è mai scattato e il caso si era già creato per i continui ritardi agli allenamenti che avevano fatto infuriare il tecnico.

Il difensore è fuori dal progetto e per lui l'ultima chance resta il mercato. Potrebbe essere il colpo last minute per diverse squadre che hanno già mostrato interesse. La Roma ha chiesto informazioni al Milan nelle ultime ore e il Como si è spinto anche oltre, aprendo il dialogo per un prestito con diritto di riscatto per concretizzare in fretta questa operazione.