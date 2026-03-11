Jankto: “Maxi Lopez mi chiamava fro… nello spogliatoio, io gli diedi del cornuto davanti a tutti”

Jakub Jankto, ci risiamo. L'ex calciatore ceco che in Serie A abbiamo conosciuto nelle stagioni passate con le maglie di Udinese, Ascoli, Sampdoria e Cagliari e che si è ritirato all'età di 29 anni per i troppi infortuni, sui suoi canali social è diventato in questi giorni a dir poco virale. I suoi video pubblicati sull'account di TikTok hanno fatto il giro del mondo. Dopo aver contestato senza filtri Davide Nicola il quale non gli aveva concesso nemmeno un minuto, ecco che adesso Jankto tira in ballo Maxi Lopez. Entrambi hanno condiviso l'esperienza all'Udinese e in un breve video di poco più di 2 minuti, l'ex centrocampista ceco racconta un aneddoto legato proprio all'ex attaccante argentino.

"Lui giocava con me all'Udinese e quando la squadra vinceva la sera molte volte si usciva in gruppo e lui spesso mi diceva: ‘Devi uscire con noi, dobbiamo sco**re, vieni vieni'". Jankto racconta però di avergli sempre risposto di no: "Maxi io resto a casa domani ho gli allenamenti". L'argentino così, gli ha risposto: "Fro**o di mer*a, devi venire con noi". Jankto racconta quell'episodio con il sorriso, sapeva che il tono di Maxi era scherzoso, come uno sfottò. E così restando sulla stessa linea il ceco spiega di averglik risposto un giorno nello spogliatoio davanti a tutti: "Da quel giorno Maxi non mi ha più rivolto la parola, anzi lo saluto, ciao Maxi" chiudendo con una grossa risata.

Maxi Lopez all’Udinese con Jankto sullo sfondo.

Jankto così racconta la sua risposta. "Io avevo 20 anni e lui mi prendeva in giro ancora, un giorno mi inc***ai, eravamo nello spogliatoio e dopo l'ennesimo "fro**o di mer*a urlai: ‘Cornuto di me*da'. Tutti rimasero in silenzio, lui mi guardò stranito e da quel momento in poi non mi ha più detto nulla". Il riferimento chiaramente era al tradimento della sua ex moglie, Wanda Nara, con Mauro Icardi. Un argomento che in quegli anni era diventato a dir poco scottante diventando chiaramente di dominio pubblico nel calcio italiano.

In questo filmato però Jankto ricorda questo episodio con il sorriso, come se tutto fosse ormai superato. Entrambi hanno un'altra vita lontano dal calcio e anche per questo oggi si può raccontare anche questo aneddoto. Jankto però nello stesso tempo sta diventando un personaggio a dir poco seguitissimo sui social tanto da attirare l'attenzione di tanti tifosi vogliosi di sentire altre storie e aneddoti mai finiti sotto i riflettori.