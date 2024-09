James Rodriguez è di nuovo stellare, il giornalista colombiano non riesce a trattenersi: “Ti amo”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

James Rodriguez è sempre un idolo in Colombia a dispetto del lungo periodo buio che sembrava aver disperso completamente il talento del fantasista che era stato miglior marcatore dei Mondiali brasiliani del 2014, quando aveva 23 anni. Adesso che di anni ne ha dieci in più e ha trascinato ultimamente la sua carriera con esperienze dimenticabili in Qatar e poi all'Olympiacos e al San Paolo, venendo preso di mira dai tifosi per la sua scarsa etica del lavoro e la propensione alla vita notturna, James ribadisce che quando veste la maglia della nazionale il suo status di stella di prima grandezza è lì intatto, tutto da vedere. E godere, se si è colombiani. Quale sia l'aura che in patria tuttora circonda l'ex Porto e Real Madrid lo dimostra l'intervista a caldo subito dopo la fine del match vinto contro l'Argentina nella bolgia dantesca di Barranquilla. "Ti amo!", non riesce a trattenersi il giornalista colombiano, che travolge James e non lo fa parlare, avendo prima bisogno fisico di dirgli col cuore in mano cosa prova per lui.

James Rodriguez trascina la Colombia e distrugge l'Argentina

Juan Nicolas Suarez è il giovane giornalista che in diretta tracima di amore per James dopo averlo visto annichilire l'Argentina campione del mondo, priva di Messi nella trasferta colombiana valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026. Il capitano cafetero ha prima pennellato un cross col suo magico sinistro, permettendo a Mosquera di siglare di testa il vantaggio per i padroni di casa, poi dopo il momentaneo pareggio dello juventino Nico Gonzalez, ha messo a segno il rigore decisivo per il 2-1 finale, battendo un frustratissimo Dibu Martinez che al termine del match poi si è sfogato contro un innocente cameraman.

James è caldissimo nel recente periodo con la maglia della Colombia: nelle ultime 8 partite è a quota 10 contributi diretti tra gol e assist, un campione che adesso spera di ritrovare tale nella Liga spagnola anche il Rayo Vallecano, che lo ha messo sotto contratto a parametro zero con un colpaccio di fine agosto che fa sognare i tifosi del terzo club di Madrid.

Il giornalista colombiano non riesce a trattenersi nell'intervista: "James, ti amo!"

"James, congratulazioni papà, grazie per essere colombiano – lo sommerge l'intervistatore, senza alcun freno – Grazie per essere del mio Paese, sei il miglior giocatore d'America. Normalmente ogni volta che arriva l'Argentina l'attenzione è altrove, oggi il 10, il miglior giocatore d'America, è di qui, che golazo, che assist, ti amo James David!".

La prestazione spettacolare di James e i tre punti messi in cascina dalla Colombia consentono alla squadra allenata dall'ex difensore del Bari Nestor Lorenzo di superare l'Uruguay in classifica e portarsi al secondo posto nel girone unico di qualificazioni mondiali sudamericane con 16 punti dietro i 18 dell'Argentina che è ancora prima.