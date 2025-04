video suggerito

LeBron James diventa il primo sportivo ad avere una bambola Barbie: sarà il nuovo Ken di Mattel Mattel lancia la prima Barbie con le sembianze di un sportivo maschio: LeBron James è stato scelto come Kenbassador e la bambola è una sua replica perfetta.

A cura di Ada Cotugno

Dopo aver scritto la storia dello sport LeBron James lascia il segno anche nel mondo dei giocattoli: il celebre cestista ha annunciato la collaborazione con Mattel che lo ha trasformato in una bambola Ken. L'azienda ha annunciato l'uscita di una nuova Barbie che ha le sembianze dello statunitense che diventa a tutti gli effetti il primo atleta professionista maschio a unirsi alla lunghissima schiera di bambole diventate iconiche.

Il giocatore più longevo della storia dell'NBA è diventato anche un simbolo nella lotta agli stereotipi rivestendo il ruolo di Kenbassador, cioè testimonial ufficiale del marchio Ken che per anni è stato disegnato soltanto come il fidanzato di Barbie. Questa volta la bambola è stata caratterizzata per renderla del tutto uguale allo sportivo, dall'abbigliamento personalizzato fino al logo della fondazione benefica che ha giocato un ruolo importante.

LeBron James diventa una bambola

Da oggi è ufficialmente in vendita la Barbie con le sembianze del cestista statunitense. Costerà 84 euro e diventerà un cimelio perfetto per tutti gli appassionati di basket e di collezionismo. La bambola si LeBron James sarà alta due centimetri e mezzo in più rispetto agli altri Ken, anche per rimarcare le fattezze dello sportivo che è alto 195 cm: tutto è stato replicato alla perfezione, perfino i dettagli più piccoli come il logo apposto sulla giacca, la toppa dell'Ohio, il numero 23 e la scritta sulle spalle "Just a kid from Akron", la città dove è nato.

Sulla maglietta riporta anche la scritta "We Are Family", il nome dell'associazione benefica fondata nel 2011 per aiutare i bambini della sua città, e nella confezione ci sono anche diversi accessori come un pallone da basket, cuffie per ascoltare la musica e scarpe da ginnastica. LeBron è il primo sportivo a essere omaggiato con una bambola: nei suoi 65 anni di storia la Mattel ha già lanciato bambole iconiche come quelle di Serena Williams, Naomi Osaka e Megan Rapinoe, ma nessun uomo era entrato a far parte della collezione. Il cestista è stato scelto perché si pone come modello di riferimento positivo per le nuove generazioni e soprattutto perché il suo impatto oltre il mondo dello sport ha aiutato tanti ragazzi a sognare e a credere nelle propie passioni.