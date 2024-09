La rabbia di Dibu Martinez dopo la sconfitta contro il cameraman: la reazione è una lezione di sport

video suggerito

La frustrazione gioca brutti scherzi. Ne sa qualcosa Emiliano Martinez, portiere dell'Argentina sconfitta dalla Colombia nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali. Il Dibu si è lasciato andare ad un brutto gesto al termine dell'incontro schiaffeggiando la telecamere di un addetto ai lavori che lo stava riprendendo. L'uomo intervistato pochi minuti dopo ha dato una lezione di sport: "Non preoccuparti, tutti hanno perso una partita nella vita".

Dibu Martinez si scaglia contro un cameraman, brutta reazione dopo Colombia-Argentina

Spesso siamo abituati a vedere l'estremo difensore in atteggiamenti oltre le righe, questa volta però ha decisamente esagerato. Martinez non ha gradito la sconfitta, e l'aver incassato due gol da Yerson Mosquera e James Rodriguez. Sfuma così la possibilità di eguagliare il record del suo collega Sergio ‘Chiquito' Romero che aveva accumulato 13 match senza subire reti nelle qualificazioni sudamericane.

Ecco allora che quando un cameraman gli si è avvicinato per riprenderlo sul terreno di gioco, Dibu non ha gradito. Con un colpo perentorio ha allontanato la telecamera, arrabbiandosi e non poco con l'uomo che stava semplicemente facendo il suo lavoro. Quest'ultimo ai microfoni di Noticias RCN ha ricostruito l'accaduto: "Al fischio finale, come cameraman e operatore fisso, cerco sempre le reazioni perché il mio capo mi ha detto di iniziare subito, a caldo. Entro semplicemente in campo, dopo 90 minuti sono tutti stanchi e aspetto reazioni. Ho visto Dibu che salutava i portieri di riserva e mi sono avvicinato a lui, dal nulla mi ha schiaffeggiato. Mi ha fatto arrabbiare moltissimo".

La lezione di sport del cameraman a Martinez

In conclusione il cameraman ha dato una lezione di sport al Dibu: "Sto lavorando, proprio come sta facendo lui, parando. Non faccio queste cose. Anche io ho giocato a calcio ma non gli ho detto niente. Ora però voglio dirgli di non preoccuparsi perché tutti nella vita hanno perso una partita, anche se quella significava molto per lui. Bisogna andare avanti".

Cosa rischia Dibu Martinez dopo questo attacco? La Conmebol potrebbe comminare un turno di sospensione per "condotta antisportiva nei confronti di giocatori rivali o altre persone diverse dagli ufficiali di gara, pronunciando termini o espressioni che violano il decoro o la dignità o utilizzando gesti o gesti contrari alla buona condotta sportiva". Nelle prossime ore si saprà qualcosa in più