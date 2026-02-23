Italiano blocca Zaniolo in campo per parlargli: “Sei troppo forte”. L’ex Roma lo gela con una frase

Vincenzo Italiano ferma Nicolò Zaniolo in campo al triplice fischio di Bologna-Udinese e inizia a parlargli, deve dirgli delle cose: “Gli ho detto che è troppo forte e lui mi ha risposto che sono 9 anni che lo massacrano”.

Il Bologna batte l'Udinese e torna a sorridere. Un rigore di Bernardeschi regala agli emiliani 3 punti d'oro in chiave classifica contro i friulani che sembrano già non dover più chiedere nulla più al campionato. Le somme, come chiaramente accade, si tirano a fine anno. Per il momento però l'unica cosa certa sembra essere la considerazione di Vincenzo Italiano nei confronti di Nicolò Zaniolo. L'uno contro l'altro nella partita del Dall'Ara, l'allenatore del Bologna ha potuto ammirare da vicino quel temibile avversario che proprio all'Udinese sembra essersi rilanciato alla grande.

Un elemento da non sottovalutare per la Nazionale in vista dei Mondiali e anche per questo Italiano, colpito dalla sua rinascita, a fine partita ha deciso di bloccarlo in campo, quando tra scambi di magliette e saluti le due squadre stavano guadagnando gli spogliatoi. Italiano incrocia Zaniolo e inizia a parlargli. Le telecamere beccano quel momento dal labiale di Italiano si legge benissimo: "Sei troppo forte". A quel punto ai microfoni di Sky gli chiedono subito spiegazioni e Italiano racconta la frase che gli ha risposto Zaniolo.

"Mi ha detto che sono nove anni che lo massacrano". La frase è forte e forse gela per un attimo Italiano il quale ha recepito quel messaggio forte, di sofferenza, arrivato da un ragazzo che anche per quel momento ha rallentato la sua carriera. Il durissimo post Roma e i trasferimenti tra Premier, Fiorentina e Atalanta, di certo non sono stati memorabili. Ma Zaniolo ha avuto la forza di rialzarsi, anche dopo nove anni così difficili. Italiano così decide di fare una battuta, anche per rincuorarlo, proprio come fa un vero allenatore con il suo giocatore migliore: "Io gli ho risposto che lo batto dato che a me sono 12 anni che mi massacrano".

Italiano e Zaniolo – lusingato dal gesto dell'allenatore – si abbracciano e si salutano con grande stima e rispetto. Italiano poi in diretta spiega perché ha deciso di andare a parlare con lui: "Ha delle qualità impressionanti, alle volte non deve dare retta a nessuno perché è fortissimo, ha doti incredibili – e poi continua ancora -. Credo che abbia delle qualità immense, gli infortuni l'hanno rallentato ma è un ragazzo con grande qualità anche per la nazionale".