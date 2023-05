Italiano amareggiato dopo Fiorentina-Basilea: “Mi dà fastidio andare da loro in svantaggio” Vincenzo Italiano ha parlato dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Basilea in semifinale di Conference: “Meno di così non potevamo concedere, l’avversario si è inventato il gol”

A cura di Ada Cotugno

Proprio nel finale la Fiorentina ha subito una rimonta contro il Basilea: in svantaggio per il gol dell'ex segnato da Cabral, la squadra svizzera non ha perso la sua compattezza ed è riuscita a portare a casa un prezioso 2-1 nei minuti di recupero. Il risultato ha fatto arrabbiare Vincenzo Italiano che ora si giocherà il tutto per tutto nella partita di ritorno in programma il prossimo giovedì.

"Per me la squadra ha fatto una buonissima partita, squadre come il Basilea sfruttano tutto. L'unica mancanza è non aver segnato il secondo gol, il primo però lo potevamo evitare, nasce da un rinvio calciato male dal portiere", ha commentato in conferenza stampa l'allenatore Viola che poi ha aggiunto: "Meno di così non si può concedere… Il primo tempo l'hanno vinto loro, ci giocheremo in trasferta le nostre chance".

Dopo l'1-1 la Fiorentina non ha trovato la forza di reagire per cercare il nuovo vantaggio: "E' un episodio. E poi prendiamo gol su una punizione, sappiamo che sono pericolosi da palla ferma. Sono stati bravi a punirci due volte, abbiamo approcciato bene, peccato. Mi dà fastidio andare da loro in svantaggio, difenderanno col blocco basso, dovremo evitare che inneschino la loro velocità".

La sconfitta ha sconvolto lo spogliatoio della Fiorentina che nel primo tempo ha avuto la partita in pugno. La vittoria è scivolata via nei secondi finali della partita, ma c'è ancora il ritorno da giocare: "C‘è delusione, è normale. Abbiamo perso, volevamo un altro risultato, ma da domani passa tutto. Ora prepariamo l'Udinese, poi faremo tutto ciò che possiamo per ribaltare il risultato. Se facciamo del nostro meglio possiamo vincere. Sapevamo che il Basilea non molla, se non l'ammazzi resta sempre in vita. Bravi loro, ce la giocheremo".

Italiano poi si è complimentato con il Basilea che ha dimostrato tutta la sua forza mentale credendo fino all'ultimo nella grande rimonta in casa di una Fiorentina che in Europa ha sempre mantenuto un grande ritmo: "Quando si subisce qualcosa ci sono cose sbagliate, ma rimane la giocata degli avversari. Il loro numero 8, Diouf, è forte. Quello è l'unico tiro concesso, in quella situazione diciamo di sporcare la palla, però eravamo messi bene, l'avversario si è inventato il gol, complimenti".