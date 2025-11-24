Italia Under 17 ko contro l’Austria: si infrange il sogno della finale Mondiali per gli azzurrini

Una doppietta di Moser con due gol segnati rispettivamente a inizio secondo tempo e poi in pieno recupero hanno gelato l'Italia Under 17 del CT Favo che si ferma in semifinale nel Mondiale di categoria. Si infrange il sogno della finalissima contro un'Austria che si è mostrata convinta e decisa a raggiungere il massimo risultato in questa sfida. L'Italia ci ha provato, specie nel primo tempo, ma senza trovare la via del gol. E pensare che gli azzurrini sono andati a un passo da uno storico traguardo della finale iridata di categoria dopo aver fatto un percorso netto e lineare.

Inacio e compagni infatti nel girone eliminatorio erano riusciti ad avere la meglio col punteggio di 1-0 sul Qatar padrone di casa. Successivamente l'Italia si è imposta 4-0 alla Bolivia e 3-1 sul Sudafrica. Nei sedicesimi, 2-0 alla Repubblica Ceca, mentre negli ottavi 3-2 all'Uzbekistan e 1-0 al Burkina Faso nei quarti. L'Austria però era un avversario sicuramente ostico capace di battere 4-0 all’Inghilterra agli ottavi e in precedenza 2-0 la Tunisia nei sedicesimi senza dimenticare i quarti sul Giappone per 1-0. L'Austria ora se la vedrà in finale contro una tra Portogallo e Brasile. L'Italia si dovrà giocare ora la finale per il terzo posto.

Un momento della partita contro l’Austria.

E pensare che la partita era iniziata bene per l'Italia, propositiva come al solito. Gli azzurri in avvio di partita avevano avuto subito una grande occasione con Inacio, messo da Luongo davanti alla porta: il suo tiro però termina alto. Poco dopo è Iddrisa a sprecare da pochi passi. Nella ripresa, alla prima vera occasione, l'Austria passa con Moser che con un preciso diagonale riesce a sorprendere prima la difesa italiana e poi insaccare alle spalle dell'estremo difensore Longoni che non arriva sul pallone.

L'Italia ci prova nella ripresa ma nel finale è ancora Moser a fare doppietta in pieno recupero. Sulla punizione guadagnata dall'Austria per il fallo di Borasio, il destro a giro di Moser va sopra alla barriera e regala il 2-0 all'Austria che dunque completa l'opera e si regala la finale contro la vincente dell'altra semifinale tra Portogallo e Brasile. Nel finale gli azzurri restano anche in dieci per l'espulsione di Borasio. Dopo la revisione al monitor è stato infatti cancellato il precedente cartellino giallo al giocatore che poi si è tramutato in rosso.