Italia-Svizzera Under 21 oggi agli Europei, dove vederla in diretta TV e streaming: le formazioni della partita Svizzera-Italia è la seconda partita degli Azzurrini agli Europei Under 21 ed è già fondamentale: alla formazione di Nicolato serve una vittoria per potersi rimettere in corsa per i quarti di finale dopo la sconfitta contro la Francia. Si gioca oggi, domenica 25 giugno 2023 con fischio d’inizio alle ore 18:00, diretta TV in chiaro su Rai Due.

A cura di Vito Lamorte

Svizzera–Italia agli Europei Under 21, dove vederla in diretta TV e streaming.

L'Italia affronta la Svizzera nella seconda partita del girone D degli Europei Under 21 e non può più sbagliare: gli Azzurrini hanno bisogno di una vittoria per rimettersi in corsa per i quarti di finale. Si gioca oggi, domenica 25 giugno 2023 con fischio d’inizio alle ore 18:00, diretta TV in chiaro su Rai Due.

La selezione di Paolo Nicolato è stata battuta nel primo incontro dalla Francia per 2-1 ma a balzare agli onori delle cronache è stato l'arbitraggio dell'olandese Lindhout, che non ha concesso un rigore agli Azzurrini e non ha convalidato un gol nei minuti finali con la palla che aveva passato interamente la linea di porta.

In questo torneo la VAR e la Goal Line Technology non sono presenti nella fase a gironi e faranno la loro comparsa solo nella fase ad eliminazione diretta ma quelli citati sono due sviste clamorose da parte della terna in campo. Pellegri aveva pareggiato il bel gol di Kalimuendo ma Barcola aveva approfittato di un errore di Udogie per riportare avanti i transalpini.

Gli elvetici hanno battuto 2-1 la Norvegia nella prima uscita e anche per questo motivo l'Italia deve assolutamente ottenere i 3 punti per evitare situazioni spiacevoli all'ultimo turno.

Le probabili formazioni di Svizzera-Italia. Nicolato non dovrebbe cambiare la coppia d'attacco Pellegri-Cambiaghi ma Gnonto scalpita per un posto dal 1′. Parisi giocherà al posto di Udogie a sinistra.

SVIZZERA (4-4-2): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Imeri, Sohm, Jashari, Ndoye; Rieder, Stojilković. CT: Rahmen.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Ricci, Rovella, Tonali, Parisi; Pellegri, Cambiaghi. CT: Nicolato.

Italia-Svizzera, dove vederla in TV sulla Rai: il canale in chiaro

Svizzera-Italia si potrà vedere in diretta TV in chiaro su Rai Due. La telecronaca sarà Luca De Capitani e il commento tecnico sarà affidato a Katia Serra.

Dove vedere la partita Svizzera-Italia under 21 in streaming gratis

La partita tra Svizzera e Italia si può seguire anche in streaming su Rai Play, disponibile su app o tramite collegamento al sito.

Europei Under 21, le probabili formazioni di Svizzera e Italia

Nicolato dovrebbe riproporre la stessa linea mediana con Ricci, Rovella e Tonali; Bellanova sulla corsia di destra e Parisi al posto di Udogie sulla sinistra. Okoli, Pirola e Scalvini a protezione della porta di Carnesecchi. In attacco ci sarà Pellegri e uno tra Cambiaghi e Gnonto.

