Nations League, l’Italia affronterà la Spagna in semifinale: quando si gioca L’Italia affronterà la Spagna nelle semifinali delle Final Four di Nations League. La partita si giocherà il 15 giugno nello stadio del Twente. L’altra semifinale è Olanda-Croazia. La finale si giocherà il 18 giugno.

A cura di Alessio Morra

Si è svolto oggi a Nyon il sorteggio della Final Four di Nations League. L'Italia affronterà la Spagna. L'altra semifinale sarà Olanda-Croazia. Le semifinali si disputeranno il 14 e il 15 giugno. La finale si terrà domenica 18 giugno, nello stesso giorno si disputerà anche la finale del 3° e 4° posto. In passato il torneo è stato vinto da Portogallo e Francia e ciò significa che ci sarà una nuova squadra ad aggiudicarsi la manifestazione. L'intera Final Four si terrà in Olanda.

Quando si gioca Italia-Spagna di Nations League: la data della semifinale

Dunque l'Italia si troverà a sfidare nuovamente la Spagna nelle semifinali di Nations League. Avversario naturalmente ostico e di grande valore, ma che ha cambiato allenatore. Luis Enrique ha lasciato il posto a De la Fuente, ex c.t. dell'Under 21. La partita si giocherà nello stadio del Twente il 15 giugno, un giovedì. L'altra semifinale è Olanda-Croazia. Sulla carta paiono favoriti i padroni di casa, ma i croati nelle grandi manifestazioni si esaltano e ai Mondiali sono arrivati sul podio.

L'Italia è riuscita a qualificarsi per la Final Four vincendo l'ultimo incontro in programma contro l'Ungheria ed è venuta fuori da un girone complicato con Inghilterra e Germania, giocatosi dopo la cocente sconfitta con la Macedonia che ha impedito all'Italia di qualificarsi per i Mondiali per la seconda volta consecutiva. E per la seconda volta gli Azzurri disputeranno la Final Four di Nations League. Nell'ottobre 2021 a Milano in semifinale l'Italia perse contro la Spagna prima di vincere la finalina con il Belgio che regalò, quantomeno, il podio alla squadra di Mancini che ora vorrebbe vincere il titolo pure per dedicarlo all'amico fraterno Gianluca Vialli.

Il programma della Final Four di Nations League

Ecco il programma completo delle Final Four di Nations League 2022/23.

Semifinali

Olanda – Croazia, mercoledì 14 giugno ore 20.45 (stadio Feyenoord, Rotterdam)

Italia – Spagna, giovedì 15 giugno ore 20.45 (stadio De Grolsch Veste, Enschede)

Finali

Finale 3° e 4° posto, domenica 18 giugno ore 15 (stadio De Grolsch Veste, Enschede)

Finale 1° e 2° posto, domenica 18 giugno ore 20.45 (stadio Feyenoord, Rotterdam)