A distanza di poche ore dal primo tampone, per El Shaarawy e per tutto il gruppo della nazionale è arrivata una bella notizia. L'attaccante ex Milan e Roma è infatti risultato negativo, oltre che al test sierologico, anche al secondo tampone. I dubbi sull'effettiva positività del giocatore azzurro, li avevi espressi anche Andrea Ferretti che aveva spiegato ai giornalisti che El Shaarawy "è a bassa carica, e potrebbe anche essere un falso positivo".

"Tutti hanno eseguito i tamponi e il giocatore stesso ha fatto anche il sierologico che è risultato negativo – aveva aggiunto il medico azzurro – Avevamo rinviato l'allenamento perché l'agenzia ci aveva detto che il risultato della squadra sarebbe arrivato prima, invece c'è stato un ritardo. Per questo, in attesa del risultato del tampone, l'allenamento sarà col distanziamento previsto dal protocollo Uefa".

