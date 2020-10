L'attesa conferenza stampa di Roberto Mancini della vigilia di Italia-Olanda è stata posticipo. E quando è arrivata la notizia ci sono stati momenti di grande ansia e di concitazione per tutto l'ambiente azzurro. Secondo alcune voci il motivo del rinvio era dovuto alla positività di due calciatori dell'Italia. I calciatori e tutto lo staff tecnico di Mancini hanno effettuato nuovamente il tampone. Il c.t. della Nazionale si è presentato alle 19.30 e prima di prendere la parola ha lasciato spazio al dottor Ferretti il medico della Nazionale che ha annunciato la positività di Stephan El Shaarawy, che in giornata ha effettuato un test sierologico che ha dato esito negativo.

El Shaarawy è positivo, asintomatico

Un caso di positività al Covid-19 anche tra i calciatori della Nazionale di Roberto Mancini. La notizia l'ha data lo storico medico della nazionale, Andrea Ferretti, nella conferenza stampa della vigilia della partita con l'Olanda. Il calciatore positivo è Stephan El Shaarawy, "il suo tampone è a bassa carica, e potrebbe anche essere un falso positivo'.

Le parole del dottor Ferretti

"Tutti hanno eseguito i tamponi e il giocatore stesso ha fatto anche il sierologico, che è risultato negativo. Avevamo rinviato l'allenamento perché l'agenzia ci aveva detto che il risultato della squadra sarebbe arrivato prima, invece c'è stato un ritardo. Per questo, in attesa del risultato del tampone, l'allenamento sarà col distanziamento previsto dal protocollo Uefa".

Ci sarebbe anche un secondo caso nell'Italia

Nel pomeriggio si erano rincorse voci su un doppio caso di positività. Tutti i calciatori hanno effettuato un secondo tampone, e in particolare un calciatore starebbe attendendo in particolare l'esito dell'esame. E questo nazionale sarebbe sotto stretta osservazione e in serata dovrebbe sottoporsi ai nuovi accertamenti.