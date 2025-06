video suggerito

Italia-Moldavia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita L'Italia affronta la Moldavia stasera nella seconda partita delle Qualificazioni ai Mondiali 2026. Sarà l'ultima volta di Spalletti con la Nazionale, diretta TV su Rai 1 dalle ore 20:45.

A cura di Alessio Morra

L'ultima volta di Luciano Spalletti come commissario tecnico dell'Italia. Stasera a Reggio Emilia il selezionatore dà l'addio alla Nazionale, un addio annunciatonella conferenza stampa della vigilia, un addio voluto dal Presidente Gravina. Chiudere bene è l'obiettivo massimo, pure perché in Italia-Moldavia ci sono in palio tre punti pesantissimi. La rincorsa, che pare impossibile, alla Norvegia, parte da qui. E in eredità al suo successore, uno tra Ranieri e Pioli, Spalletti vuole lasciare in doti questi tre punti.

Bisogna vincere e possibilmente fare tanti gol, perché la differenza reti è fondamentale, o meglio può esserlo. Spalletti ha detto che cambierà tanto, ma non troppo. Il modulo sarà lo stesso, il 3-5-2, spazio anche per Orsolini e coppia d'attacco d'assalto con Retegui e Lucca, due arieti per sfondare il probabile muro difensivo della Moldavia, che è oltre la 150ª posizione del Ranking FIFA.

Partita: Italia-Moldavia

Quando: lunedì 9 giugno 2025

Orario: 20:45

Dove: Mapei Stadiu, Reggio Emilia

Diretta TV: Rai 1

Diretta Streaming: RaiPlay

Competizione: Qualificazioni Mondiali 2026

Dove vedere Italia-Moldavia n diretta TV, l'orario

Le partite della Nazionale sono un'esclusiva assoluta della Rai, che come d'abitudine manderà in onda l'incontro dell'Italia su Rai 1 dalle ore 20:45. Italia-Moldavia avrà il commento di Alberto Rimedio e Daniele Adani. Il pre-partita inizierà alle 20:30 e sarà condotto da Alessandro Antinelli, affiancato da Andrea Stramaccioni. La partita si potrà seguire, poi, anche in differita, dopo la mezzanotte su Sky.

Dove vedere Italia-Moldavia in streaming: la diretta in chiaro

Naturalmente sarà visibile anche in diretta streaming Italia-Moldavia. La partita numero due delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 si potrà seguire gratuitamente in streaming collegandosi a RaiPlay, sia sul sito internet che tramite l'App, visibile in diverse modalità.

Italia-Moldavia, le probabili formazioni della partita di qualificazione ai Mondiali 2026

Sarà 3-5-2, ma più offensivo. Donnarumma tra i pali. Difesa con una certezza: Di Lorenzo braccetto, ma gli altri due centrali sono da scegliere. Rugani e Bastoni favoriti su Coppola e Ranieri. Orsolini e Dimarco sulle fasce, sugli esterni si cambia. In mezzo Frattesi, Ricci e Tonali. In avanti Lucca e Retegui.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Rugani, Bastoni; Orsolini, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Retegui, Lucca. All. Spalletti

Moldavia (3-5-1-1): Avram; Posmac, Baboglo, Mudrac; Cojocaru, Caimacov, Rata, Ionita, Reabciuk; Motpan; Nicolaescu. All.: Clescenco.