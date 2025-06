Italia-Moldavia, le probabili formazioni e i titolari di Spalletti: Retegui in attacco, torna Frattesi

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Italia-Moldavia, in programma lunedì 9 giugno al Mapei Stadium di Reggio Emilia, non sembrava dovesse avere un posto nella lunga vincente e gloriosa storia della Nazionale di calcio. E invece, questa potrebbe essere l'ultima partita da c.t. di Luciano Spalletti, che potrebbe lasciare già la prossima settimana, dopo l'incontro con il presidente Gravina. Chi andrà in campo non dovrà pensare e dovrà pensare solo a vincere, a conquistare i primi tre punti del Girone I e a segnare pure un cospicuo numero di gol. Difficile capire se Spalletti confermerà il modulo con la difesa a 3 o se deciderà di tornare all'amato 4-3-3.

L'Italia con la difesa a tre: le possibili scelte di Spalletti

Se sarà ancora difesa a tre ci saranno si delle novità rispetto alla deludente partita con la Norvegia. Con un cambio almeno per ogni reparto, inclusi gli esterni. Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Barella e Tonali non si toccano, così come Retegui, che non ha alle spalle l'infortunato Moise Kean. Cambiaso e Dimarco potrebbero essere promossi titolari, con Coppola in ballottaggio con Rugani in difesa. Mentre in mediana chance per Frattesi. Davanti in caso di 3-5-2 Maldini potrebbe essere affiancato a Retegui.

Spalletti potrebbe cambiare modulo e optare per il 4-3-3

Qualora dovesse tornare a giocare con il tridente cambierebbero un po' di cose nell'Italia. Donnarumma, alla 74ª presenza, intoccabile. Di Lorenzo e Cambiaso in lizza per una maglia, con Coppola e Bastoni possibile coppia titolare, dietro di loro alternative Gatti, Rugani e Ranieri. Barella, Frattesi e Tonali in mediana, con Ricci prima alternativa. In avanti Maldini e Orsolini ai lati di Retegui, Lucca pronto a subentrare.

Le probabili formazioni di Italia-Moldavia

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Cambiaso, Barella, Frattesi, Tonali, Dimarco; Maldini, Retegui. All.: Spalletti.

Moldavia (3-5-1-1): Avram; Posmac, Baboglo, Mudrac; Cojocaru, Caimacov, Rata, Ionita, Reabciuk; Motpan; Nicolaescu. All.: Clescenco.