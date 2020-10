Italia-Moldavia si gioca questa sera, ore 20.45, allo stadio "Franchi" di Firenze. È una gara amichevole che fa da prologo al doppio impegno in calendario contro Polonia (11 ottobre) e Olanda (14 ottobre) nella Nations League. Il match verrà trasmesso in diretta tv e in streaming su Rai Uno. L'avversario odierno degli Azzurri occupa una posizione molto bassa nel Ranking (è 175°), batterlo (è accaduto nelle 4 sfide disputate finora) non è solo un questione statistica ma permette alla Nazionale di accumulare punti in vista di un migliore piazzamento per il sorteggio Mondiale. Quanto ai numeri, quelli attuali premiano il cammino da ct di ‘Mancio': 47 punti in 21 partite, media gol elevata (2.23 reti a match), 16 risultati utili di fila (13 vittorie)

Sperimentale. Così è stata definita la Nazionale che andrà in campo in serata e apparirà in formazione rivisitata. Un test utile per verificare anche l'affidabilità di quei calciatori che ambiscono a fare parte della rosa per l'Europeo. Riflettori puntati su 3 calciatori del Sassuolo in particolare: Locatelli (confermato a centrocampo dopo l'Olanda), Berardi (di nuovo in azzurro dopo 2 anni), Francesco Caputo (tra i bomber più in forma del momento, a 33 anni è l'attaccante più vecchio della storia a debuttare in Nazionale).

Dove vedere Italia-Moldavia in TV e streaming

Dove sarà possibile vedere in Tv Italia-Moldavia? La partita verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1. In streaming l'evento sarà disponibile, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma online della Tv di Stato, Rai Play. Usufruendo di una buona connessione internet, ci si potrà collegare sia da postazione fissa (pc) sia da mobile (smartphone, notebook, tablet, ipad).

Le probabili formazioni di Italia-Moldavia

Quale sarà la formazione dell'Italia che andrà in campo questa sera contro la Moldavia? In attacco la certezza è la presenza di ‘Ciccio' Caputo: l'attaccante del Sassuolo costituirà il tridente composto da Berardi (suo compagno di club in neroverde) ed El Shaarawy. In mediana spazio a Locatelli e Bonaventura ai lati di Cristante. In difesa gli esterni saranno Lazzari e Biraghi con Mancini e Acerbi centrali. Tra i pali c'è Sirigu.