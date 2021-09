Italia-Bulgaria dove vederla in TV sulla Rai: canale, orario, formazioni e streaming L’Italia campione d’Europa torna in campo per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Dopo le vittorie valide per il primo posto nel girone, gli Azzurri di Mancini incontrano la Bulgaria allo stadio Artemio Franchi di Firenze, calcio d’inizio alle 20.45 e diretta TV sui canali Rai e in streaming su RaiPlay. Mancini conferma la formazione già vista agli Europei con Immobile, Insigne e Chiesa in attacco.

A cura di Alessio Pediglieri

I Campioni d'Europa in carica scendono in campo. L'Italia di Mancini si presenta alle Qualificazioni Mondiali dopo la straordinaria cavalcata dell'ultimo Europeo con l'apoteosi di Londra contro l'Inghilterra. Si riparte dalla partita di ritorno con la Bulgaria al Franchi di Firenze e dall'obiettivo da non fallire, ovvero la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. L'Italia ha disputato 3 partite del suo girone e ha vinto tutte le sfide, posizionandosi in testa alla classifica del gruppo C, in vantaggio sulla Svizzera a -3 (ma con una gara in meno). Fanalini di coda l'Irlanda del Nord, la Lituania e la Bulgaria. All'andata gli Azzurri di Mancini hanno vinto 2 a 0. Poche le differenze nella formazione degli Azzurri rispetto all'Europeo. Italia-Bulgaria si vede in diretta TV su Rai1 e in streaming su RaiPlay.

Quando si gioca : 2 settembre 2021

: 2 settembre 2021 Dove si gioca : Stadio ‘Franchi', Firenze

: Stadio ‘Franchi', Firenze Orario : 20:45

: 20:45 C anale TV : RAI

: RAI Diretta streaming : RaiPlay

: RaiPlay Competizione: Qualificazioni Mondiali 2022

Italia-Bulgaria, dove vederla in TV sui canali Rai

Italia-Bulgaria si gioca allo Stadio Franchi di Firenze ed è una partita valida per le Qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. Il calcio di inizio è fissato per le 20.45 di giovedì 2 settembre 2021. La partita tra Italia e Bulgaria sarà visibile in chiaro e gratuitamente. Basterà sintonizzarsi su Rai1 per la diretta televisiva integrale.

La partita dell'Italia in streaming

Per chi volesse seguire gli azzurri su internet c'è la possibilità di guardare Italia-Bulgaria in streaming grazie al sito della Rai, RaiPlay. Accedendo all'apposito sito www.raiplay.it tramite pc, smartphone o tablet, basterà sintonizzarsi sul canale preposto per la sfida in modalità gratuita e in chiaro per tutti.

La probabile formazione di Italia-Bulgaria: le scelte di Mancini

Roberto Mancini riparte da dove aveva lasciato, ovvero dal 4-3-3. Nella lista dei convocati, Donnarumma confermato tra i pali con una linea difensiva a 4 con Florenzi, Bonucci, Chiellini e Emerson Palmieri. Jorginho in cabina di regia, aiutato dai due fidi da Barella e Verratti. In avanti tutto su Ciro Immobile, con Chiesa e Insigne ai lati a dargli supporto. La Bulgaria risponderà con un 4-4-2, che vedrà in avanti la coppia composta da Despodov e D. Iliev. Mancherà Belotti, che è infortunato.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Bulgaria (4-4-2): Naumov; Turitsov, Antov, Hristov, Bozhikov; I. Iliev, Chochev, Malinov, Yankov; Despodov, D. Iliev

Partite Italia alle qualificazioni mondiali 2022, classifica e avversarie nel girone C

L'Italia Campione d'Europa torna in campo per giocarsi le qualificazioni mondiali. In questo mese di settembre sono tre gli appuntamenti con gli azzurri che dominano il Girone di riferimento, il Gruppo C dall'alto dei 9 punti conquistati in 3 gare, davanti alla Svizzera con 6 punti (2 partite), Ilranda e Bulgaria a 1 punto e Lituania ferma al palo degli zero punti. Ecco le prossime partite dell'Italia dopo la sfida di stasera contro la Bulgaria: