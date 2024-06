video suggerito

Italia-Albania agli Europei diventa un caso politico: Edi Rama contestato per “un atto vergognoso” L’Albania si fermerà durante la fase a gironi degli Europei, iniziando dal prossimo 15 giugno, giorno della sfida contro l’Italia. Il Parlamento ha rinviato e sospeso le sedute con la maggior parte dei deputati che saranno presenti allo stadio in Germania. “Un atteggiamento vergognoso” il commento dell’opposizione che ha attaccato il Primo Ministro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Primo Ministro Edi Rama che si congratula e premia il ct Silvinho per la qualificazione a Euro 2024

Tutto pronto per il debutto dell'Italia di Luciano Spalletti a Euro 2024, che avverrà sabato 15 giugno alle 21:00 a Dortmund, contro l'Albania. E anche a Tirana e dintorni l'attesa e l'entusiasmo è già salito ai massimi livelli a tal punto che il Paese sarà praticamente paralizzato durante il torneo continentale. Il ritorno della nazionale albanese in una competizione di questo livello dal 2016 e il debutto contro gli Azzurri campioni in carica ha spinto il Governo a sospendere tutte le sedute, scatenando feroci polemiche in patria da parte dell'opposizione nei confronti del Primo Ministro Edi Rama: "Vergognoso".

Un intero Paese fermo e non per una finale o un titolo conquistato, ma per una partita d'esordio. Accadrà nei prossimi giorni all'Albania, prima avversaria dell'Italia agli Europei di Germania, con l'intera Nazione ferma a a seguire il ritorno delle aquile nere a livelli internazionali dopo l'ultima apparizione, oramai risalente a Francia 2016. Poco importa che la selezione guidata da Silvinho sia stata inserita nel classico Girone di Ferro che vede oltre gli Azzurri anche Croazia e Spagna.

La Nazionale albanese arrivata in Germania per Euro 2024

Il Parlamento albanese sospende le sedute: Paese bloccato per 10 giorni

L'Europeo dell'Albania potrebbe finire già 24 giugno, con il terzo match della fase a gironi contro la Spagna e per l'intero periodo di gare, il Kuvendi, il Parlamento albanese, ha cambiato i suoi programmi e impegni politici. Secondo la stampa locale, il Primo Ministro Edi Rama ha concesso a buona parte dei 140 deputati che compongono la Camera di recarsi in Germania a sostenere la propria Nazionale. La sessione plenaria di questa settimana non si svolgerà giovedì , come di solito accade, ma è stata anticipata ad oggi, visto che molti, viaggiando in macchina, hanno bisogno di più di un giorno per spostarsi in tempo per raggiungere Dortmund.

Oltre 50 mila tifosi albanesi allo stadio per Italia-Albania

La maggior parte dei rappresentanti politici albanesi, dunque, guarderà la partita contro l'Italia sugli spalti dello stadio Dortmund. Al Signal Iduna Park è attesa una marea "rossa" per sostenere la nazionale di Silvinho, visti i tantissimi residenti in Germania che hanno potuto acquistare i biglietti del match riservati al tifo "neutrale". Dopo l'Italia, i parlamentari albanesi resteranno in Germania anche per la sfida alla Croazia ad Amburgo del 19 e contro la Spagna a Dusseldorf, il 24 giugno, rimandando a data da destinarsi qualsiasi riunione e decisione di politica interna, con conseguente polemica da parte dell'opposizione nei confronti di Edi Rama, il Primo Ministro: "Un atteggiamento vergognoso"