Italia agli spareggi per i Mondiali 2026 se… cosa serve contro Israele per qualificarsi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Qualificazioni Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Italia ha in mano il match point per fare un passo verso i Mondiali 2026 e mettersi in tasca la qualificazione ai playoff. Sarà decisiva la partita contro Israele di questa sera, l'avversario diretto per il secondo posto nel girone reduce dalla brutta sconfitta contro la Norvegia, ago della bilancia di tutta la classifica e anche del destino degli Azzurri. La strada è tracciata e le combinazioni sono già scritte: per evitare ogni calcolo la squadra di Rino Gattuso dovrà soltanto vincere, l'unico risultato in grado di arrivare al traguardo con una giornata di anticipo e senza trattenere il respiro per un altro mese.

Per qualificarsi ai playoff la Nazionale dovrà vincere contro Israele, perché ogni altro risultato lascerà la porta aperta a tutte le possibilità. Ci sarebbero speranze sottili anche per agguantare il primo posto, ma la Norvegia ha un passo completamente differente e un passo falso al momento è difficilissimo da pronosticare. Anche perché, seppur con un arrivo a pari punti che sembra già un'ipotesi fattibile, Haaland e compagni hanno una differenza reti di +26 contro il +7 italiano, praticamente un abisso.

Cosa deve fare l'Italia per blindare il secondo posto contro Israele

In ogni caso questa sera potrebbe arrivare già il risultato definitivo che consentirebbe a Gattuso di sfruttare la sosta prevista a novembre per fare qualche esperimento in più in vista degli spareggi che si terranno a marzo, l'ultima chiamata prima della partenza verso i Mondiali. Per partecipare ai playoff bisognerà piazzarsi al secondo posto del girone che potrebbe arrivare matematicamente contro Israele: con una vittoria l'Italia archivierebbe subito la pratica, senza dover fare altri calcoli e mettendo al sicuro la seconda posizione alle spalle della Norvegia.

Leggi anche La Nigeria rischia una clamorosa esclusione dai Mondiali per il criterio dei cartellini gialli

Il pareggio rimanderebbe ogni discorso al mese di novembre ma comunque non rovinerebbe i piani dell'Italia che dovrebbe soltanto trovare un punto tra Moldavia e Norvegia per mettersi al sicuro, una soglia minima facilmente raggiungibile. La sconfitta invece aprirebbe una voragine e metterebbe la Nazionale davanti a una montagna da scalare: finirebbe a pari punti con Israele e dovrebbe raccogliere almeno 4 punti nelle prossime due partite per prendersi il secondo posto, non proprio scontato visto che l'ultima partita del girone sarà contro l'imbattibile nazionale norvegese.