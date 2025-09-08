Israele-Italia finisce in rissa, Gattuso urla agli avversari di stare zitti: cosa è successo

Le immagini della diretta tv hanno mostrato gli attimi di tensione alla fine della partita tra calciatori di Israele e Italia. È sembrato che la situazione potesse addirittura degenerare.

Poco c'è mancato che tra Israele e Italia finisse in rissa, epilogo altrettanto folle di una partita pazzesca vinta 5-4 dagli Azzurri che, in vantaggio 4-2 e raggiunti sul 4-4 all'87° per autorete di Bastoni, se la sono cavata per il rotto della cuffia con Tonali. L'alterco che ha coinvolto i calciatori della Nazionale e, in maniera altrettanto plateale, anche Gattuso entra nel corredo accessorio di una serata a tinte forti, proprio come le emozioni vissute.

Una delle ultime immagini dal campo di gioco mostra il ct che urla qualcosa agli avversari, ringhia loro in faccia perché stiano zitti e la smettano di attaccare bottone. E non c'è pericolo che non comprendano qual è il senso della "filippica", la mimica eloquente lo aiuta a veicolare il messaggio, a renderlo (più) forte e chiaro.

Cosa è successo al termine di Israele-Italia, tensione alle stelle

Ma cos'è successo al termine della partita? La sequenza videoclip della diretta tv ha permesso di intuire qualcosa… che certo i calciatori non si stavano scambiando complimenti. Anzi, è sembrato che la situazione potesse addirittura degenerare.

