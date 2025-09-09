Israele accusa Donnarumma e l’Italia dopo la rissa: “Ci hanno insultato per tutta la partita”

La rocambolesca ed emozionante partita tra Israele e Italia ha avuto un epilogo infuocato. Dopo il fischio finale gli animi si sono surriscaldati e si è sfiorato un vero e proprio parapiglia, con il passaggio dalle parole ai fatti. Difficile ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e cosa ha scatenato la rabbia di alcuni dei protagonisti in campo, come Gigio Donnarumma, molto nervoso. Una versione dei fatti arriva dai giocatori israeliani che ai media del loro Paese hanno fatto riferimento a presunte "provocazioni" ricevute dagli azzurri durante tutto l'incontro.

Israele-Italia finisce male, cosa è accaduto tra i giocatori

Secondo i calciatori della nazionale di Israele, gli avversari italiani hanno avuto atteggiamenti particolari durante tutto il match valido per le qualificazioni mondiali. In forma anonima alcuni dei protagonisti della formazione allenata da Ben Shimon avrebbero rivelato al tabloid del loro Paese: "Ci hanno insultato per tutta la partita". Fornendo dunque ulteriori dettagli sulla rissa sfiorata andata in scena al termine del confronto.

Le accuse degli israeliani ai calciatori azzurri

In pratica, stando sempre a questa ricostruzione, il momento preciso che ha dato il là allo scontro, fortunatamente rimasto verbale, si sarebbe concretizzato stato dopo un presunto sfottò di Gigio Donnarumma, che dunque avrebbe "preso in giro i giocatori della nazionale israeliana". Nelle immagini si può vedere il portiere della Nazionale come non lo abbiamo mai visto: grande nervosismo da parte sua, contro qualcuno della panchina avversaria. C'è voluto l'intervento dei suoi compagni per evitare che le cose peggiorassero. Sempre secondo i media israeliani, il numero uno azzurro ce l'aveva con Tai Baribo e Sagiv Yehezkel.

Nel caos è intervenuto anche Gattuso che ha cercato di placare gli animi, allontanando anche qualcuno degli israeliani particolarmente esagitato. Il commissario tecnico italiano ha fatto cenno agli avversari di stare zitti, e quanto pare anche agli interpreti presenti. Un modo di cercare alla sua maniera di impedire che la situazione potesse degenerare.

Le parole di Dasa e le scuse della delegazione italiana

Eli Dasa, capitano di Israele, ha dichiarato al termine del match: "Chi è stato qui ha visto l’Italia in difficoltà, come se giocasse contro la migliore al mondo. La loro panchina era in delirio e questo dice tutto". E poi ha descritto poi quanto accaduto durante il match: "Si è sviluppata una discussione, loro erano molto molto emotivi. Sentivano di non essere dentro la partita, mentre noi meritavamo la vittoria, e hanno provato un po’ a provocarci. Ma fa parte del calcio e siamo andati avanti".

Secondo la ricostruzione di Sport5 alcuni membri della delegazione italiana si sono poi scusati a fine match negli spogliatoi con lo staff d Israele per il comportamento di alcuni dei propri giocatori.