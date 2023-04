Isak inseguito da mezza difesa in Newcastle-Everton: l’assist per il gol è da fantascienza Alex Isak è stato l’autentico protagonista di Newcastle-Everton. L’attaccante svedese si è esibito in una giocata mozzafiato servendo a Murphy un assist da fantascienza che ha incantato un intero stadio.

A cura di Fabrizio Rinelli

È il minuto 81 di Newcastle-Everton e i padroni di casa erano in vantaggio con il punteggio di 3-1. Una partita già chiusa e tre punti già in cassaforte che hanno dato seguito all'esaltante vittoria contro il Tottenham per 6-1 nell'ultimo turno. In un clima di festa dunque per il successo ormai raggiunto, è stato Alex Isak a pochi istanti dalla fine a chiudere la partita mettendo la ciliegina sulla torta con una giocata sublime. A un certo punto i tifosi vedono l'attaccante svedese prendere palla più o meno sulla linea laterale sinistra.

Un rapido sguardo in avanti, occhi sul pallone e via verso la porta. In questo modo il giocatore si è inventato una giocata stratosferica, quasi da fantascienza, che ha incantato la Premier e i tifosi del Newcastle. Dribbling ubriacanti, serpentine e finte che l'hanno portato fino all'interno dell'area di rigore senza che nessuno fosse mai riuscito a fermarlo o a strappargli via palla. "Un assist assolutamente mozzafiato" celebra il Newcastle sui social.

Isak si porta dietro almeno 4-5 avversari sfruttando la sua tecnica nel possesso palla e soprattutto la velocità di un giocatore che fa del controllo della sfera e del dribbling una delle sue armi migliori. Isak salta il primo avversario, poi il secondo e ancora il terzo prima di fermarsi quasi a ridosso della bandierina. Si gira su stesso punta altri due difensori dell'Everton e tira dritto con la palla lungo la linea di fondo campo facendo attenzione a non far uscire fuori la sfera.

A quel punto è un gioco da ragazzi servire al centro dell'area di rigore una palla facile facile che Murphy ha solo dovuto appoggiare in rete per il 4-1 finale. L'aspetto più curioso subito dopo l'assist, è che i compagni di squadra non hanno minimamente festeggiato Murphy, ma sono corsi tutti verso lo stesso Isak osannato dalla squadra come se avesse segnato. Gli applausi del pubblico hanno fatto da cornice a questo straordinario momento e sui social c'è già chi l'ha definita la giocata dell'anno nel calcio europeo. Il premio dell'assist più bello, fino a questo momento, sicuramente è da attribuire a Isak.