Nicolaescu soffia il naso in campo, l'occhio gli esce quasi dall'orbita: è impressionante Il video è divenuto subito virale per l'insolito incidente capitato all'attaccante dell'Heerenven: il bulbo oculare sembra fuoruscire dalla cavità, sistemandosi in posizione innaturale.

Impressionante. È la prima cosa che viene in mente nel vedere l'incidente capitato a Ion Nicolaescu, attaccante moldavo dell'Heerenven. Durante una partita di Coppa d'Olanda si soffia il naso in campo ma le conseguenze di quel gesto semplice sono inaspettate: l'occhio destro sembra schizzargli via dall'orbita, sistemandosi in posizione innaturale. Si nota il rigonfiamento della palpebra contro la quale insiste il bulbo ed è davvero raccapricciante: il calciatore scuote la testa perché si accorge qualcosa che non va. È tremendo, quel breve video fa accapponare la pelle e al tempo stesso alimenta grande preoccupazioni per le condizioni del giocatore.

L'episodio è successo in occasione del match contro i dilettanti del Quick Boys. Una gara dolorosa non solo per quanto avvenuto ma per l'esito stesso della partita che ha visto il club dell'Eredivisie eliminato in maniera clamorosa. Ma il risultato del campo, per quanto inatteso, passa in secondo piano rispetto alla viralità di quei pochi secondi in cui l'obiettivo delle telecamere indugia su Nicolaescu e registra quell'insolito infortunio, lasciando tutti sbalorditi.

Cosa è successo e come sta adesso il calciatore? Per comprendere come sia potuta capitare una cosa del genere bisogna avvolgere un po' il nastro dell'incontro e tornare al momento in cui l'attaccante riceve un colpo all'occhio in seguito a uno scontro di gioco. Ne è uscito un po' malconcio ma non ha dato molto peso a quella botta presa tanto da riprendere in fretta la posizione. È stato allora che, nel tentativo di pulirsi il naso, l'occhio ha avuto quello strano impulso.

La prima reazione di Nicolaescu è portare una mano sull'occhio: tocca la protuberanza con cautela, spalanca un po' le palpebre, scuote il campo e resta in campo. Sembra ce la faccia a continuare ma viene sostituito poco dopo. Almeno finora non ci sono state ulteriori informazioni sull'entità dell'infortunio del calciatore e su come sta effettivamente adesso. Con ogni probabilità potrebbe essere costretto a indossare una piccola maschera per proteggere la cavità oculare.