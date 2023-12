Inzaghi stregato da Zirkzee dopo l’eliminazione dell’Inter in Coppa Italia: lo segue da tempo Simone Inzaghi dopo l’eliminazione in Coppa Italia dell’Inter per mano del Bologna ha esaltato anche Zirkzee autore degli assist per i due gol degli avversari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non può nascondere il disappunto e la delusione Simone Inzaghi dopo la sconfitta dell'Inter contro il Bologna negli ottavi di Coppa Italia. L'allenatore nerazzurro non ha molto da rimproverare ai suoi che nonostante una gara condotta per larghi tratti sono finiti ko nei supplementari. Parole di apprezzamento per uno dei protagonisti del match, ovvero Zirkzee autore dei due assist dei gol rossoblu.

Cosa pensa il tecnico della capolista della Serie A del centravanti olandese? Solo parole di apprezzamento da parte di Inzaghi per il giocatore che ha cambiato le partite servendo prima un pallone d'oro di tacco a Beukema, e poi dopo un tunnel ad Acerbi un passaggio filtrante super per Ndoye: "Zirkzee è un ottimo giocatore, continua a fare prestazioni. Sul primo gol è stato bravissimo e ha fatto un colpo di tacco rimettendo una palla.. anche sul secondo veramente è stato bravissimo. È un ottimo centravanti. Sta dimostrando da un anno e mezzo in Italia di essere in grandissima ascesa".

Difficile metabolizzare il primo obiettivo sfumato della stagione: "Dispiace, avevamo vinto la Coppa negli ultimi due anni. Dopo una gara condotta avremmo meritato di vincere ma il calcio è così. Posso rimproverare l'ultimo quarto d'ora dopo l'1-1, perché abbiamo fatto un'ottima partita. Non eravamo abituati in stagione ad essere rimontati e superati, i ragazzi non sono felici. Volevamo questi quarti davanti ai nostri tifosi".

Oltre al risultato negativo, c'è un po' di preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Lautaro Martinez uscito acciaccato: "Lautaro Martinez ha avuto un affaticamento. Sarà da valutare e speriamo che non sia successo nulla, i medici sono abbastanza tranquilli ma giocando tra 72 ore bisognerà valutare". Le seconde linee comunque danno garanzie a Inzaghi: "Arnautovic? Mi è piaciuto, ha fatto quello che doveva fare non è stato fortunato in zona gol, ma sono contento perché ha fatto una prestazione confortante tenendo palla".