Inzaghi prima di Feyenoord-Inter manda una frecciata alle rivali in campionato: "Non ci piace guardare gli altri" Simone Inzaghi prima di Feyenoord-Inter, gara d'andata degli ottavi di Champions League, manda un messaggio alle rivali in campionato: "È una grandissima soddisfazione essere in corsa su tutto, non ci piace stare a guardare gli altri che giocano".

A cura di Vito Lamorte

Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia di Feyenoord-Inter, gara d'andata degli ottavi della Champions League 2024-2025, e ha mandato un messaggio alle rivali in campionato: "È una grandissima soddisfazione essere in corsa su tutto, non ci piace stare a guardare gli altri che giocano. Non si ragiona così, si lavora e si cerca di essere competitivi ovunque. Non mi era mai capitata un'emergenza di questo livello con tutto un reparto fuori. Ma questo è il calcio e il calendario. E noi andiamo avanti con grandissima fiducia".

In merito alle difficoltà in vista della gara del De Kuip, l'allenatore nerazzurro in conferenza stampa si è espresso così: "Noi sappiamo di essere un po' in difficoltà, in una parte del campo ben precisa. Oltre a Dimarco, direi Zalewski, Carlos Augusto e Darmian: non abbiamo più giocatori in quel ruolo, probabilmente ci giocherà uno tra Bastoni e Acerbi. Però i principi di gioco non cambiano, siamo qui per giocare un ottavo di finale e faremo del nostro meglio".

Sulle qualità del Feyenoord e sulle insidie della partita Simone Inzaghi ha affermato: "È una squadra fisica, con grandi qualità. Sappiamo che in casa non è un ambiente semplice, io ci ho giocato nel 2000 con la Lazio: ci giocavamo i quarti di finale nella seconda fase a gironi. Non ci sono ancora stato da allenatore, ma so che è un ambiente caldo. È una squadra di qualità che ha cambiato allenatore, in campionato hanno fatto bene nonostante sia finita 0-0. E in Champions avevano già fatto grandi cose, il Bayern ha perso pur sapendo che avrebbe dovuto fare gli spareggi, il Milan è uscito. Sappiamo che ci sarà il ritorno, ma dobbiamo pensare a domani, con qualche defezione come ci sono in tutte le squadre".

Inzaghi: "Siamo in difficoltà, a sinistra uno tra Acerbi e Bastoni"

Inzaghi ha parlato del Feyenoord che non giocherà sabato prossimo contro il Groningen mentre l'Inter non avrà riposo per preparare il ritorno e scenderà in campo contro il Monza: "Potevano rinviare la partita e penso che abbiano fatto bene, un ottavo di Champions è importante ed è giusto che il Feyenoord abbia fatto così".

Sommer ha iniziato a lavorare con il gruppo dopo l'operazione al dito ed è in Olanda con la squadra: "Ha avuto questo problema al dito, ha lavorato e ieri e oggi ha fatto due ottimi allenamenti. Siamo molto contenti, ma per la partita di domani punterò su Martinez".