Inzaghi prepara Milan-Inter attaccando i troppi impegni in calendario: "Accordi in Lega che non sapevo" Simone Inzaghi alla vigilia del derby, ha puntato il dito sulla Lega Calcio per un calendario contro l'Inter: "Si poteva fare meglio, non ci aspettavamo il recupero con la Fiorentina ora ma in Lega c'era un accordo che non conoscevo"

A cura di Alessio Pediglieri

Simone Inzaghi ha perso gli ultimi due derby consecutivi e non può permettersi di fallire anche nella terza stracittadina contro il Milan. Il tecnico dell'Inter sta preparando la sfida nei minimi particolari ma sa anche che la partita capita in una situazione molto particolare, con troppi impegni ravvicinati, complice anche il recupero contro la Fiorentina: "Ho chiesto ai miei giocatori di essere più forti anche delle avversità, ma in Lega Calcio c'era un accordo per inserire il recupero ora. Non lo sapevo, mi adeguo".

"Derby, due volte la Fiorentina, Coppa Italia, cammpionato: la Lega poteva fare meglio col calendario"

A cosa si riferisce Simone Inzaghi quando punta il dito contro la Lega? Ad un momento dell'anno decisamente troppo ricco di impegni che non permettono all'Inter di tirare il fiato dovendo far fronte a continui infortuni, partite senza riposi, un tour di force infinito: "Speravo di avere un febbraio un po' più libero dagli impegni dopo aver raggiunto la qualificazione diretta nelle Top 8 di Champions. Ho saputo successivamente che c'era un accordo in Lega Calcio per giocare a Firenze nella prima data disponibile, inserendola adesso a febbraio. Va bene, entrambe siamo qualificate, ci adeguiamo al calendario ma giocare giovedì e poi spostare il prossimo turno al lunedì significa ancora una volta non rifiatare. La Coppa Italia poteva essere messa in un'altra data e non ci aspettavamo anche la data del recupero con la Fiorentina: dopo 16 partite in due mesi era giusto concedere ai giocatori un po' di riposo".

"Ho chiesto alla squadra di essere più forte degli episodi, servirà un'Inter perfetta"

Poi, il pensiero al Milan che ha vinto gli ultimi due derby, dopo averne vinto sei di fila, e sta diventando una bestia nera per Inzaghi: "Il primo derby di campionato è stato perso meritatamente. Nel secondo in Supercoppa Italiana dovevamo gestire meglio gli episodi capitati in campo anche se il loro primo gol loro è stato viziato da un fallo su Asllani, abbiamo sbagliato troppe volte il gol del 3-1. Ora ho chiesto ai ragazzi di essere più forte degli episodi, servirà un'Inter perfetta".

"Sul mercato qualcosa faremo, siamo corti a livello numerico e per gli infortuni"

poi, la chiosa sul mercato che sta per concludersi con l'Inter protagonista solo alla voce cessioni: "Vedrò Marotta, Ausilio e Baccin. Sono andati via due calciatori giovani e forti come Buchanan e Palacios, che avevano bisogno di giocare. Ora abbiamo qualche difficoltà a livello numerico nonostante il rientro degli infortunati quindi qualcosa in entrata faremo, soprattutto in difesa".