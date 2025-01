video suggerito

Inzaghi potrebbe lanciare Frattesi titolare all'Inter in Champions: "Si è allenato molto bene" Frattesi potrebbe essere la carta per il centrocampo dell'Inter in Champions League: " Ieri e oggi ha fatto talmente bene che sto pensando se farlo partire dal 1′ o meno"

Simone Inzaghi potrebbe sorprendere nelle scelte di formazione in vista di Sparta Praga-Inter: i nerazzurri devono far fronte a diversi infortuni ma possono approcciare alla partita con grande serenità vista la situazione di classifica che non li costringe a fare salti mortali per la qualificazione agli ottavi di finali. Per questo l'allenatore potrebbe optare per qualche rotazione e dare spazio ai giocatori rimasti spesso in panchina.

È il caso di Frattesi, nome caldo al centro del mercato dell'Inter che potrebbe avere chance di partire dal 1′ in Champions. Inzaghi ha confermato che il centrocampista si è allenato bene e le voci su un possibile addio non mettono in discussione il suo utilizzo anche in un palcoscenico importante.

Frattesi può giocare da titolare

Inzaghi potrebbe dare una rimestata al suo centrocampo e fa rifiatare Barella in vista degli impegni in campionato. Una soluzione possibile che ha ammesso lui stesso in conferenza stampa e che gli permetterebbe di schierare come titolare Frattesi. L'allenatore ha rasserenato tutti sulle sue condizioni e sul suo atteggiamento in allenamento: "Negli ultimi due giorni si è allenato molto bene, con l'Empoli è venuto in panchina ma in precedenza non si era allenato. Ieri e oggi ha fatto talmente bene che sto pensando se farlo partire dal 1′ o meno, se schierare lui o Barella che gioca titolare da sette gare di fila. Se non giocherà ci darà una mano in corsa. Al netto di tutto quello che si dice su di lui, è sereno".

Dunque prima del possibile addio potrebbe esserci una partita da titolare per Frattesi che a breve scioglierà il nodo legato al suo futuro. Inzaghi poi dovrà far fronte a tanti infortuni, come quello di Acerbi in difesa che non ha ancora ritrovato la giusta forma: "Acerbi sta lavorando bene sembrava sul punto di tornare già domenica con l'Empoli però non riesce ancora spingere al massimo. Non vogliamo forzarlo, non ci sarà neanche a Lecce: ha bisogno di lavorare ancora in solitaria ma sono tranquillo, per noi è importantissimo e tra poco rientrerà".