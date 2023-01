Inzaghi ferma Acerbi dopo la partita, deve fare un regalo ad un piccolo tifoso dell’Inter Simone Inzaghi ha chiesto al suo giocatore di regalare i pantaloncini ad un piccolo tifoso dell’Inter dopo la gara con la Cremonese.

A cura di Vito Lamorte

Simone Inzaghi è soddisfatto della vittoria dell'Inter in casa della Cremonese e del sorpasso sul Milan al secondo posto. I nerazzurri erano andati sotto ma grazie alla doppietta di Lautaro Martinez sono riusciti a conquistare i 3 punti. Proprio su questo l'allenatore si è soffermato dopo la gara: "Il risultato non salva tutto. Io sono contentissimo della squadra, hanno fatto una grandissima gara approcciata nel migliore dei modi. Il loro gol avrebbe potuto crearci dei problemi, invece siamo rimasti sul pezzo contro una squadra in salute. Sono contento del carattere dimostrato dalla squadra dopo una brutta sconfitta. Venivamo da una grande coppa, i nostri tifosi ci hanno festeggiati a San Siro e contro l'Empoli non siamo riusciti a ripagarli".

Inzaghi si è soffermato anche sulla difficoltà in difesa dell'Inter, che anche in casa dell'ultima in classifica ha subito gol: "Ci stiamo lavorando, ma chissà quali domande avrei dovuto sentire se avessimo perso. Comunque siamo l'Inter, dobbiamo fare grandi partite senza subire questi gol. Dobbiamo cercare sempre di lavorare e fare meglio".

Oltre alla gara, però, c'è un episodio che si è verificato allo stadio Zini di Cremona ma non è stato colto dalle telecamere: Inzaghi dopo il fischio finale ha fermato Acerbi, che stava tornando negli spogliatoi, per chiedergli di regalare i pantaloncini ad un piccolo tifoso dell'Inter appostato nei pressi della sua panchina.

Il tecnico nerazzurro ha raccontato con queste parole l'episodio ai microfoni di DAZN: "Era di fianco alla panchina e ci ha sempre incitato. Oggi erano in tantissimi a sostenerci, ci hanno fatto una gran festa dopo la Supercoppa e non siamo stati in grado di ripagarli".

Un bel gesto da parte di Simone Inzaghi nei confronti del piccolo tifoso dell'Inter presente in tribuna a Cremona.