Inzaghi batte Gasperini 7-0, ma non si fida: "Inter attenta, approccio fondamentale con l'Atalanta" Simone Inzaghi ha presentato il big match di domenica tra Inter e Atalanta sottolineando la facilità di andare a segno di entrambi gli attacchi: "Sarà fondamentale ogni situazione, ci piace segnare ad entrambi". Poi, il campanello d'allarme: "Il match d'andata non conta… erano in emergenza. Domani solo massima concentrazione"

A cura di Alessio Pediglieri

Simone Inzaghi non si fida e la parola d'ordine per Atalanta-Inter è "attenzione". Non serve a molto la statistica che è in netto favore del tecnico dei campioni d'Italia trionfante da 7 partite di fila contro l'allenatore della Dea: un parziale di 7-0 che appare quasi una sentenza alla vigilia del big match che vale un'altra fetta di scudetto. Ma il "Demone" mette tutti sull'attenti: "Si sfidano i due migliori attacchi, a entrambi piace giocare un calcio offensivo, l'approccio sarà fondamentale".

L'Atalanta è pronta a fare lo sgambetto alla capolista, prendendosi i tre punti in palio e lanciando il guanto di sfida per lo Scudetto nel match più importante di questa fase della stagione. A Bergamo è vietato perdere perché chi dovesse scivolare può compromettere quanto di buono visto fin qui. L'Inter si è ripresa la testa della classifica e non ha alcuna intenzione di mollarla facilmente, la Dea fuori da ogni altro contesto, prova l'all in per il tricolore.

Inzaghi non si fida dell'Atalanta soprattutto per una questione oggettiva che il "Demone" non nasconde: è una reale pretendente alla vittoria finale e ci sarà una gara difficile, votata molto probabilmente a chi segnerà di più: "L'approccio è fondamentale e contro l'Atalanta ancora di più. L'abbiamo visto nell'ultima partita di campionato dove siamo andati sotto perché non avevamo approcciato bene al match. Poi siamo stati bravi a ribaltare una partita che non si era messa nel migliore dei modi, ma non si potrà sbagliare a Bergamo".

Inzaghi: "Il match d'andata non fa testo, erano in piena emergenza"

L'entusiasmo non basterà, servirà cinismo e determinazione come nei match che contano. Inzaghi lo sa e vuole tenere altissima l'asticella della concentrazione: "La gara d'andata non fa testo, era una Atalanta in piena emergenza, era una delle prime partite stagionali, c'era ancora il mercato aperto. Bisognerà tenere una concentrazione altissima, cercare di essere sempre molto lucidi in campo perché ci saranno tantissimi duelli e scelte da prendere nel corso dei 90 minuti e i miei giocatori dovranno essere molto lucidi".

I due attacchi migliori: "Ci piace un calcio offensivo, ogni situazione decisiva"

Conti alla mano, 63 gol in totale fino ad oggi tra i due attacchi, semplice capire che le difese saranno messe sotto stress e vincerà probabilmente chi segnerà di più: "Siamo squadre molto offensive con i migliori attacchi della Serie A, quindi, bisognerà essere bravi e pronti a leggere ogni situazione" spiega Inzaghi in conferenza. "che sia un’azione di gioco o un calcio piazzato bisognerà tenere molto alta la soglia di attenzione. A entrambi piace segnare, il gioco a viso scoperto e fare gol".