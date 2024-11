video suggerito

Inter, zero gol subiti in 4 partite di Champions League e Inzaghi gongola: “Un orgoglio personale” Simone Inzaghi se la ride a fine Inter-Arsenal che ha visto a San Siro i nerazzurri vincere 1-0 e proseguire da imbattuti il cammino Champions. Ma soprattutto senza aver subito ancora un gol in 4 gare: “Sapevo di poter contare su tutti e ho avuto le risposte che aspettavo. Sarà fondamentale la differenza reti per qualificarsi, dobbiamo continiuare così”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Zero gol subiti in quattro partite: la porta dell'Inter resta inviolata e Simone Inzaghi se la gode nel dopo gara contro l'Arsenal battuto dal rigore di Calhanoglu. Un piccolo grande risultato che rilancia i nerazzurri in una classifica che li vede saldamente dentro le prime otto posizioni: "Un orgoglio personale, ma sarà fondamentale continuare così. La classifica si deciderà per un gol segnato in più o uno subito in meno".

Le scelte a sorpresa contro l'Arsenal, Inzaghi le ha studiate

Figlie degli infortuni e del tour de force imposto da campionato, coppe e Nazionale. Ma anche dello studio, analisi e intuizioni. Simone Inzaghi si prende i meriti nell'aver letto ancora una volta alla perfezione la gara contro l'Arsenal per la fase difensiva, conclusasi con il 4° clean sheet consecutivo in Champions League. Mercoledì sera, davanti a Sommer il trio inedito Pavard-De Vrij-Bisseck: "Chiaramente sono risposte importanti quando si parla di 23 titolari non si dice così per dire. C'è bisogno: è la sesta partita in 20 giorni, ogni 72 ore… non è semplice. Loro lo sanno bene e contro una squadra fortissima avevo bisogno di cambiare e ho ottenuto risposte importanti. E' giusto godersi il risultato ma da domani si dovrà recuperare al meglio.

Le scelte sono chiaramente votate ai problemi e alla fatica di diversi giocatori per un ciclo di partite che non facevano tirare il fiato. Ci avevo pensato dopo la gara col Venezia e ho preferito cambiare: ho avuto molta fiducia con gli altri e sapevo potevano fare bene con l'Arsenal e così è stato. Non ho rischiato, li ho fatti senza problema come ho sempre fatto anche se non ho potuto farli sempre come avrei potuto perché avevamo le nazionali e gli infortuni"

Zero gol subiti in Champions League: "orgoglio personale" per Inzaghi

Anche l'esame Arsenal è stato superato in modo egregio e la porta di Sommer è rimasta inviolata. Dopo 4 partite, delle 36 squadre in classifica solamente un'altra è riuscita a fare lo stesso, l'Atalanta di Gasperini. Per Inzaghi un piacere personale, ottenuto anche grazie alle proprie scelte: "Zero goal in Champions è importantissimo: contro l'Arsenal e il City senza subire, sono tra le 4-5 squadre più forti ma non hanno segnato. Ce la siamo sudata è grande orgoglio di tutti noi: sarà una classifica che si giocherà sulla differenza reti e dunque un gol fatto in più e subito in meno sarà fondamentale. Dovremo cercare di tenere la porta inviolata, difficile per le prossime gare ma faremo l'impossibile"