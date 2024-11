video suggerito

Inzaghi blinda la porta dell’Inter in Europa con la mossa a sorpresa: Bisseck titolare è insuperabile L’Inter vince anche con l’Arsenal confermando una solidità difensiva impensabile: zero gol subiti in 4 partite di Champions con le scelte di Inzaghi che premiano ancora. A sorpresa contro i Gunners titolari de Vrij e Bisseck con il tedesco mattatore nella propria area di rigore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

L'Inter vince contro l'Arsenal a San Siro grazie a Calhanoglu che finalizza il rigore a disposizione, ma anche grazie ad una fase difensiva ancora una volta perfetta: zero gol subiti in 4 partite in Champions League. Non un caso per un Simone Inzaghi che ha letto alla perfezione anche le scelte contro i Gunners, inserendo a sorpresa dal primo minuto Bisseck in difesa, venendo ripagato dal tedesco con la sua migliore partita stagionale.

Le scelte di Inzaghi in difesa: Bisseck con de Vrij, porta inviolata

Una fatica non da poco reggere l'urto dell'Arsenal che ha provato fino al 90′ la via del pareggio, meritato per il gioco e la pressione esercitati in 90 minuti che nulla però hanno potuto di fronte al muro nerazzurro innalzato davanti a Sommer, che è riuscito a togliere tutte le castagne dal fuoco e, quando non ci è riuscito, ci ha pensato la straba coppia de Vrij-Bisseck. Che si sono esaltati nel corpo a corpo spesso chiamato dagli inglesi, con una lettura perfetta da parte di Inzaghi che a sorpresa li ha schierati dal 1′ minuto insieme a Pavard. Soprattutto il tedesco è stato perfetto, sia negli anticipi sia negli uno a uno e soprattutto nel difendere in ogni modo la propria porta come nel finale quando si è immolato con la deviazione decisiva su tiro a botta sicura di Havertz prendedosi i complimenti di Sommer.

Inter a porta inviolata dopo 4 partite di Champions: come l'Atalanta

Ancora una volta la porta di Sommer è rimasta inviolata e non è un caso: in Europa, Inzaghi riesce a leggere le soluzioni migliori e così anche contro l'Arsenal è arrivato un nuovo clean sheet, il quarto su altrettante partite in Champions League. Un piccolo grande record di solidità come solo l'Atalanta è riuscita ad emulare: sulle 36 squadre nel girone unico solo le due formazioni italiane non hanno ancora subito un solo gol. Che vale tantissimo: la presenza dell'Inter nelle prime 8 con uno sguardo al passaggio diretto agli ottavi e gli orobici ad un passo dal sogno ottavi.